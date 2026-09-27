LNG Train Technology: देश को मिली पहली LNG ट्रेन, कैसे काम करेगी ये तकनीक और कितनी पकड़ेगी रफ्तार, जानें क्या होगा रूट

LNG Train Technology: भारतीय रेलवे में अब एक नई तकनीक जुड़ने जा रही है. कुछ समय पहले देश में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया है. इसके बाद अब भारत में LNG ट्रेन लाए जाने की बात कही जा रही है. LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो पर्यावरण अनुकूल ईंधन है. इस फ्यूल को अब भारतीय रेल भी ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया.

पहली LNG ट्रेन साबरमती से शुरू की जा रही है. माना जा रहा है कि इस तकनीक के जरिए रेलवे की डीजल पर निर्भरता कम हो सकेगी और ईंधन खर्च घटाना और प्रदूषण को कम किया जा सकेगा.

क्या है LNG ट्रेन की खासियत?

LNG ट्रेन की खासियत यह है कि यह लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चल सकेगा. यह देश की पहली ऐसी ट्रेन है, जो इस गैस के जरिए चल सकेगी. जब ट्रेन चलती है तो री-गैसीफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है, तो लिक्विड LNG को वापस गैस के रूप में बदला जाता है. LNG को अत्यंत ठंडे तापमान (-162°C) पर सुरक्षित रखता है. इस ट्रेन की खास बात है कि इस गैस के इस्तेमाल से 40 से 50 फीसदी तक डीजल की खपत को कम किया जा सकता है. यह टेक्नोलॉजी एक डीजल-एलएनजी डुअल-फ्यूल सिस्टम पर काम करती है.

क्या होगा LNG ट्रेन का रूट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक LNG ट्रेन गुजरात में साबरमती से मेहसाणा रूट पर चलाई गई है. इसका ट्रायल सफल रहा. हो सकता है आगे इसे अन्य भी बड़े-बड़े रूट पर हरी झंडी दिखाई जाए. अहमदाबाद रेल डिवीजन के मुताबिक भारतीय रेल पहली बार ट्रेन की ड्राइविंग पावर कारों (DPCs) में LNG आधारित फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है. इस तकनीक में इंजन LNG और डीजल दोनों से चल सकता है. देखा जाए तो LNG के इस्तेमाल से ईंधन का खर्च भी कम होगा. दरअसल, डीजल की तुलना में LNG सस्ता होता है.

कैसे काम करेगी ये टेक्नोलॉजी?