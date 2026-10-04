Jwala Micro Missile: क्या है भारत की माइक्रो मिसाइल ज्वाला? दो रॉकेट मोटर्स का टेस्ट सफल, कैसे करती है दुश्मन को टारगेट, जानें क्या है खासियत और क्षमता

Jwala Micro Missile: भारत लगातार अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में छोटी और हल्की मिसाइल प्रणालियों को लेकर भी तेजी से विकास किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की निजी रक्षा कंपनी IG Defence ने अपने ज्वाला माइक्रो-मिसाइल कार्यक्रम के तहत दो सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया है. जानकारी के मुताबिक इस परीक्षण की शुरुआत 3 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 4 बजे किया गया.

ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो-मिसाइल कार्यक्रम है, जो हार्ड-किल काउंटर-यूएएस यानी ड्रोन को नष्ट करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है. चलिए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में.

क्या है माइक्रो मिसाइल ज्वाला?

माइक्रो मिसाइल ज्वाला को एक छोटी आकार की स्वदेशी मिसाइल तकनीक के रूप में देखा जा रहा है. इसका नाम सामने आने के बाद इसकी डिजाइन और संभावित सैन्य उपयोग को लेकर चर्चा बढ़ी है. ऐसी मिसाइलें विशेष परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती हैं, खासकर जब किसी सैन्य प्लेटफॉर्म को ज्यादा संख्या में छोटे हथियारों को ले जाने की जरूरत हो। हालांकि, ज्वाला की भूमिका, ऑपरेशनल उपयोग और अंतिम कॉन्फिगरेशन के बारे में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी को ही आधार माना जाना चाहिए.

दुश्मन को कैसे करती है टारगेट?

देखा जाए तो किसी आधुनिक मिसाइल की लक्ष्य साधने की क्षमता केवल रॉकेट मोटर से तय नहीं होती है. इसके लिए गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम जरूरी होते हैं. मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. सामान्य तौर पर किसी मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट आधारित नेविगेशन या अंतिम चरण में लक्ष्य पहचानने वाली सेंसर तकनीक जैसी प्रणालियां इस्तेमाल की जा सकती हैं. ज्वाला में कौन-सी तकनीक इस्तेमाल होती है, यह उसके आधिकारिक कॉन्फिगरेशन और परीक्षणों से ही साफ होगा.

क्या है ज्वाला की खासियत और फीचर्स?