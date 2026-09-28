Bayraktar K2 Drone: क्या है Bayraktar K2 ड्रोन? क्या भारत के एयर डिफेंस को भेद पाएगा, जानें इसके फीचर्स, क्षमता और पावर

Powerful Drone: पाकिस्तान ने तुर्की के Baykar K2 लंबी दूरी वाले कामिकेज UAV को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है. ये एक लंबी दूरी तक लड़ाई करने वाला ड्रोन है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताया गया है. माना जा रहा है कि यह ड्रोन काफी पावरफुल और फीचर्स से भरपूर है. इसकी ऑपरेशनल रेंज काफी जबरदस्त और क्षमता काफी बेहतरीन मानी जा रही है.

इसमें ऑटोनॉमस नेविगेशन और स्वार्म फंक्शनैलिटी का कॉम्बिनेशन है जो दक्षिण एशिया में पारंपरिक डीप-स्ट्राइक प्लानिंग को पूरी तरह बदल सकता है. ईरान के पारंपरिक Shahed टाइप वन-वे अटैक ड्रोन के मुकाबले K2 ज्यादा भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम बताया जा रहा है.

क्या है Baykar K2 के फीचर्स?

बात की जाए अगर Baykar K2 के फीचर्स की तो इसका वजन 800 किलोग्राम के साथ ही साथ 13 घंटे से ज्यादा से ज्यादा की एड्योरेंस और इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 KTAS, यानी 200 किमी/घंटे से ज्यादा है. इस ड्रोन की वारहेड/पेलोड क्षमता 200 किलोग्राम से ज्यादा है इसके साथ ही क्रूज स्पीड करीब 70 KTAS है. इसकी लंबाई 5.1 मीटर के साथ ही साथ इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है. वहीं, इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल ऊंचाई 8000 फीट है.

भारत के रडार को मिलेगा चकमा या नहीं?

देखा जाए तो भारत पहले से मल्टी-लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर चुका है. आने वाले किसी भी संघर्ष में इस नेटवर्क की क्षमता की परीक्षा हो सकती है. Baykar K2 को लेकर भारत के सामने बड़ी चुनौती कम ऊंचाई और धीमी गति से उड़ने वाले ऐसे लक्ष्यों को बड़े इलाके में समय रहते पकड़ने की होगी. आने वाले किसी भी संघर्ष में इस नेटवर्क की क्षमता की परीक्षा हो सकती है. भारत सहित किसी भी देश के लिए ऐसे UAVs का बढ़ता इस्तेमाल counter-UAS और लेयर्ड एयर डिफेंस की जरूरत को रेखांकित करता है.

Baykar K2 की कितनी है स्पीड?