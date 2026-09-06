Akash Missile System: क्या है स्वदेशी ‘आकाश’ मिसाइल? दुश्मन को कैसे करती है टारगेट, जानें इसकी स्पीड, रेंज और खासियत

Akash Missile System: भारत लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रहा है. जिस तरह अक्सर दुनिया में युद्ध और तनाव का माहौल बना रहता है उस तरह से देश ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में एक मजबूत पकड़ बना ली है. जब भी देश में स्वदेशी हथियारों की बात आती है तो ऐसे में आकाश मिसाइल सिस्टम का नाम जरूर आता है. इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है और यह भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल होकर लंबे समय से सेवा दे रहा है.

DRDO के मुताबिक, आकाश एक शॉर्ट-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे हवाई हमलों से संवेदनशील क्षेत्रों और जरूरी ठिकानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. लेकिन, इस मिसाइल की ताकत कितनी है और यह किस रेंज तक जा सकती है. चलिए जानते हैं आकाश की स्पीड और फीचर्स के बारे में.

क्या है आकाश मिसाइल?

आकाश मिसाइल सिस्टम DRDO द्वारा विकसित की गई हवा में लड़ने वाली एक मिसाइल है. इसे संवेदनशील ठिकानों को हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह फाइटर जेट और क्रूज़ मिसाइल आदि से हवा के जरिए लड़ाई करने में सक्षम है. इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा किया गया है. आकाश भारत का स्वदेशी रूप से विकसित शॉर्ट-रेंज Surface-to-Air Missile System है. इसके पीछे रडार, कमांड सिस्टम और लॉन्चर सहित कई कॉम्पोनेंट मिलकर काम करते हैं. इसमें Electronic Counter-Counter Measures (ECCM) जैसी क्षमताएं भी मौजूद हैं.

आकाश मिसाइल सिस्टम के फीचर्स

आकाश मिसाइल कई दमदार और लेटेस्ट फीचर्स से लैस है. इस मिसाइल में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जिनसे इसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है. इस मिसाइल में 60 किलोग्राम का हाई-एक्सप्लोसिव और प्री-फ्रैग्मेंटेड दिया गया है. मिसाइल में डिजिटल ऑटोपायलट के साथ कमांड गाइडेंस भी रहता है. इस मिसाइल में दुश्मन को मारने की क्षमता एक मिसाइल से 88% है वहीं, दो मिसाइलों के एक साथ हमले (साल्वो) से 99% तक है. इस मिसाइल में ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों तरह के प्लेटफॉर्म पर काम करने की मोबिलिटी है.

क्या है रेंज और खासियत?