Subhadra Yojana: क्या है सुभद्रा योजना? सरकार हर साल देती है इतने हजार पैसा, जानें कौन और कैसे उठा सकता है स्कीम का लाभ

Subhadra Yojana: अक्सर राज्य और केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई न कोई योजना लेकर आती रहती है. ताकि इससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके. ओडिशा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं. इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने के बजाय सालाना दर पर पैसे दिए जाएंगे. पात्र महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.

अगस्त 2026 में ओडिशा सरकार ने योजना की पांचवीं किस्त जारी की, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर की गई. चलिए जानते हैं इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है.

कौन उठा सकता है सुभद्रा योजना का लाभ?

सुभद्रा योजना का लाभ वे महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच हो. सुभद्रा योजना में आवेदन करने वाली महिला के परिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन करने वाली महिलाएं ओडिशा की ही निवासी होनी चाहिए. इससे ज्यादा की इनकम वाली महिलाओं के लिए यह योजना नहीं है. इस योजना के जरिए सरकार का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को फायदा देना है. 10 हजार की सालाना राशि महिलाओं को साल में दो बार में दी जाती है. उन्हें दोनों बार 5-5 हजार रुपये की राशि मिलती है, जोकि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है.

सुभद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?