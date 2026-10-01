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Student Credit Card: क्या होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? पढ़ाई के लिए कितना मिल सकता है लोन, जानें की पूरी प्रक्रिया

नाम में क्रेडिट कार्ड होने की वजह से कई लोगों को लगता है कि यह सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह है, जिससे कहीं भी खरीदारी की जा सकती है. लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आमतौर पर शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सुविधा या योजना होती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: October 1, 2026 3:43:11 PM IST

Student Credit Card: क्या होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? पढ़ाई के लिए कितना मिल सकता है लोन, जानें की पूरी प्रक्रिया


Student Credit Card: आज के समय में हाईयर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. स्टूडेंट्स के पास पैसों का विकल्प आमतौर पर कम रहता है. ऐसे में कई छात्र अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं. इसी तरह कुछ राज्यों में छात्रों को हाईयर एजुकेशन के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Student Credit Card जैसी योजनाएं भी चलाई जाती हैं.
नाम में क्रेडिट कार्ड होने की वजह से कई लोगों को लगता है कि यह सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह है, जिससे कहीं भी खरीदारी की जा सकती है. लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आमतौर पर शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सुविधा या योजना होती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में. 
 

क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? 

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है. इस योजना के तहत 12वीं पास कर चुके छात्रों को हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए बिना किसी गारंटी या किसी संपत्ति को गिरवी रखे बिना एजुकेशन लोन दिया जाता है. योजना के तहत, जो छात्र आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वे आसानी से लोन ले सकते हैं. यह लोन सामान्य लोन से थोड़ा अलग होता है इसमें आपसे सालाना 4 फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता है. वहीं, अगर छात्र ट्रांसजेंडर, दिव्यांग या फिर महिला हैं तो ऐसे में आपको एक फीसदी की ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा. 
 

कितना मिलेगा लोन कैसे करें अप्लाई? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोन की राशि लाख रुपये है यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. इसे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले 7 Nischay Yuva Upmission के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद New Registration पर क्लिक करें. अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर वेरिफाई कर लें. इसके बाद आपको OTP Verify करना होगा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को चनें. अब अपनी सारी डिटेल भरके आपको ऐप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है. 

Tags: home-hero-pos-6Student Credit Card
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