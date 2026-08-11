पीएम किसान मानधन योजना क्या है? हर महीने खाते में कैसे आएंगे 3000 रुपये, जानें कौन उठा सकते हैं योजना का लाभ

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: किसानों के लिए सरकार अक्सर कुछ न कुछ करती रहती है. किसानों की आर्थिक सहायता के लिए भी केंद्र और कई राज्य सरकारें योजनएं चलाती हैं, जिससे किसान लोगों को इसका लाभ मिल सके. किसानों के लिए खेती से होने वाली कमाई के साथ-साथ बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता होती है. इसी को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है.

इस योजना के तहत किसानों को एक पेंशन दी जाती है, जिसके लिए उन्हें शुरु में थोड़ा निवेश करना होगा. जी हां, इस योजना के तहत किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक देना होता है, जिसके बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी. लेकिन, ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है.

क्या है पीएम किसान मानधन योजना?

पीएम किसान मानधन योजना एक ऐसी योजना है, जिसमें किसानों के भविष्य और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें पेंशन देती है. इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसके बाद लाखों किसान इस योजना के साथ जुड़े हैं. बुढ़ापे में किसानों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसान अगर लाभ ले रहा है तो ऐसे में उसे हर महीने 55 से लेकर 200 रुपये देकर सामाजिक सुरक्षा लेनी होगी. योजना में मिला और पुरुष कोई भी जुड़ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है.

कैसे करें आवेदन?

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल होनी चाहिए. इसका आवेदन करने के लिए आपको नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. ऐसे में अपने साथ बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाएं और ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा. इस फॉर्म को भरने के बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.