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PMJDY Scheme: क्या है जन धन खाता? जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ मिलेगा 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, समझें पूरा प्रोसेस

खासतौर पर इनकम वाले परिवारों और बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) शुरू की है. लेकिन, अभी भी कुछ लोग इस खाते या योजना के बारे में नहीं जानते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इस खाते के तहत आपको क्या सुविधाएं मिल की है.

By: Kunal Mishra | Published: August 20, 2026 5:52:14 PM IST

PMJDY Scheme: क्या है जन धन खाता? जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ मिलेगा 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, समझें पूरा प्रोसेस


PMJDY Scheme: आज के समय में बैंक अकाउंट होना लगभग हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जरूरत बन चुका है. सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में प्राप्त करने, सब्सिडी लेने के साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट करने और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए बैंक खाता होना बेहद जरूरी होता है. लेकिन देश में ऐसे लोगों की संख्या भी रही है, जिनके लिए बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचना आसान नहीं था.
खासतौर पर इनकम वाले परिवारों और बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) शुरू की है. लेकिन, अभी भी कुछ लोग इस खाते या योजना के बारे में नहीं जानते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इस खाते के तहत आपको क्या सुविधाएं मिल की है. 

2 लाख का मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 

जन धन योजना के तहत कुल जमा राशि 2.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों ने अपने जन-धन खाते 28 अगस्त, 2018 के बाद खुलवाए हैं, उन्हें 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ-साथ कैशलेस भुगतान सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा. राजस्थान में जन धन खाताधारकों को 2.87 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं. 

कैसे खुलवा सकते हैं पीएम जनधन खाता

पीएम जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऑफिशियल पोर्टल https://pmjdy.gov.in/home पर जाना होगा. यहां e-Documents के सेक्शन में जाएं और भाषा वाला आवेदन फॉर्म भर दें. अब आपको पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसे अच्छे से पढ़कर भर लें. आवेदन फॉर्म और मांगे गए जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीक के बैंक में जाकर फॉर्म जमाकर खाता खुलवा लें. इसके लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली का बिल आदि जैसे दस्तावेज चाहिए होंगे.

Tags: home-hero-pos-10PMJDY Scheme
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