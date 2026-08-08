बच्ची के भविष्य की चिंता खत्म! सरकार आपकी बेटी को दे रही है 50 हजार रुपये, क्या है ये स्कीम और कैसे करें अप्लाई? जानें पूरा प्रोसेस

Mukhyamantri Rajshri Yojana: बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और भविष्य की तैयारी तक माता-पिता के सामने कई तरह की आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं. खासकर कम इनकम वाले परिवारों के लिए बेटी की शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे की पढ़ाई का खर्च एक बड़ी चिंता बन सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्य सरकारें बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. ऐसी ही एक योजना राजस्थान में लंबे समय तक मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से चलाई जा रही है.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत परिवार की दो बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए.

क्या है मुख्यमंत्री राजश्री योजना?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार एक ऐसा योजना है, जिसके तहत अगर आपकी दो बेटियां हैं तो सरकार उनके जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक के अलग-अलग पड़ाव पर आर्थिक सहायता देती है. इसके तहत परिवार की पहली दो बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं तक पढ़ाई के अलग-अलग पड़ाव पर आर्थिक मदद देती है. इसलिए माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थोड़ी कम करनी होगी. यह राशि परिवारों को बेटी की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने में मदद करेगी. यह राशि आपको कुछ-कुछ समय के अंतराल में दी जाती है.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी सरकारी अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन जगहों से आप आवेदन फॉर्म लेकर उसमें सही जानकारी भरके जमा करा सकते हैं. किसी तरह की कंफ्यूजन होने या जानकारी लेने के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग या स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं.

सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 6127 भी जारी किया है. इस योजना के लिएअप्लाई करने के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, निवास प्रमाण पत्र, स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं.