Krishak Samriddhi Yojana: किसानों को मिलेगा 6 लाख रुपये तक का लोन, सिर्फ 6% ब्याज; जानें आवेदन करने का आसान तरीका

Krishak Samriddhi Yojana: खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों को अक्सर बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है. बीज, सिंचाई के साथ ही साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए पूंजी इकठ्ठी करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है. खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाना छोटे किसानों के लिए चुनौती हो सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.

अक्सर किसानों में यह कंफ्यूजन रहती है कि आखिर इस योजना के तहत कितना लोन मिलता है और इसकी ब्याज दर कितनी रहती है. चलिए विस्तार से जानते हैं कृषक समृद्धि योजना क्या होती है और इसमें कितना लोन मिलता है.

क्या होती है कृषक समृद्धि योजना?

कृषक समृद्धि योजना एक प्रकार की ऐसी योजना है, जिसमें छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है. इस कर्ज पर ब्याज दर 6 प्रतिशत रहेगी. ऐसे में नई योजना के तहत मिलने वाला कर्ज किसानों के लिए कम ब्याज वाला विकल्प हो सकता है. फिलहाल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से कृषि से जुड़े कर्ज पर करीब 11 से 11.50 प्रतिशत तक ब्याज लगता है. ऐसे में नई योजना के तहत मिलने वाला कर्ज किसानों के लिए कम ब्याज वाला विकल्प हो सकता है.

कृषक समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन?