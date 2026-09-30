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Joint Home Loan: क्या होता है ज्वॉइंट होम लोन? कैसे ले सकते हैं, जानें आवेदन करने का आसान तरीका, क्या हैं फायदे-नुकसान

इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि ज्वॉइंट होम लोन में EMI चुकाने की जिम्मेदारी दोनों पर होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले इसकी शर्तों को अच्छी तरह समझना चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 30, 2026 6:37:50 PM IST

Joint Home Loan: क्या होता है ज्वॉइंट होम लोन? कैसे ले सकते हैं, जानें आवेदन करने का आसान तरीका, क्या हैं फायदे-नुकसान


Joint Home Loan: घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी के बड़े फाइनेंशियल फैसलों में से एक होता है. प्रॉपर्टी की कीमत आज के समय में आसमान छू रहे हैं. ऐसे में ज्वॉइंट होम लोन एक विकल्प हो सकता है. इसमें दो या उससे अधिक लोग मिलकर होम लोन लेते हैं और लोन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से होती है. आमतौर पर पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे जैसे करीबी रिश्तेदार ज्वॉइंट होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लोन देना बैंक की पात्रता के साथ ही अन्य नियमों पर भी निर्भर करती है.
इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि ज्वॉइंट होम लोन में EMI चुकाने की जिम्मेदारी दोनों पर होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले इसकी शर्तों को अच्छी तरह समझना चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 
 

ज्वॉइंट होम लोन क्या होता है?

जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, तो इसे ज्वॉइंट होम लोन कहा जाता है. इसमें सभी को-एप्लीकेंट लोन समझौते का हिस्सा होते हैं और बैंक की शर्तों के मुताबिक लोन की जिम्मेदारी साझा करते हैं. उदाहरण के तौर पर, पति और पत्नी मिलकर 50 लाख का होम लोन लेते हैं. बैंक दोनों की आय, क्रेडिट हिस्ट्री, उम्र या फिर मौजूदा देनदारियों और अन्य पात्रता मानदंडों को देखकर लोन आवेदन का मूल्यांकन कर सकता है. संपत्ति के मालिकाना हक और लोन की जिम्मेदारी को लेकर बैंक और संबंधित दस्तावेजों की शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है. 
 

कैसे कर सकते हैं ज्वॉइंट होम लोन के लिए आवेदन? 

ज्वॉइंट होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन-कौन ज्वॉइंट एप्लीकेंट होगा. इसके बाद आपको अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि आपको कितना लोन मिल सकता है. लोन अमाउंट और डाउनपेमेंट को भी तय करना चाहिए, जिसके बाद आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी चुननी चाहिए, जिससे आप लोन लेना चाहते हैं. इसके बाद आपको ज्वॉइंट लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है.

Tags: Joint Home Loan
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