Green ammonia project: क्या है ग्रीन अमोनिया, जिसे लेकर भारत में बढ़ रही हलचल? जानिए कैसे बनता है और क्या हैं इसके फायदे

ग्रीन अमोनिया क्या है और इसे भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में क्यों देखा जा रहा है? भारत में इसके प्रोजेक्ट कहां विकसित किए जा रहे हैं और इसका उत्पादन कैसे होता है? साथ ही जानिए कि इसका इस्तेमाल खाद किस लिए किया जाता है. आइए जानते हैं सबकुछ इसके बारे में.

क्या है ग्रीन अमोनिया?

अमोनिया एक गैस है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती में खाद बनाने के लिए किया जाता है. इसे बनाने में आमतौर पर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिससे काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ग्रीन अमोनिया को बनाने के लिए सौर और पवन जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाता है. इस प्रक्रिया में पानी (H20) से हाइड्रोजन (H2) निकाली जाती है और हवा से नाइट्रोजन लेकर दोनों को मिलाया जाता है. इसके बाद हैबर-बॉश प्रक्रिया के जरिए अमोनिया तैयार होती है.

पारंपरिक अमोनिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है. वहीं, ग्रीन अमोनिया बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

ग्रीन अमोनया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?

ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा सकता है. इसका उपयोग खेती के लिए नाइट्रोजन वाली खाद बनाने में होता है. इसके अलावा, इसे जहाजों में ईंधन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके. ग्रीन अमोनिया से बिजली भी बनाई जा सकती है और इसे ऊर्जा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यह हाइड्रोजन को सुरक्षित रखने और लंबी दूरी तक पहुंचाने में भी मददगार हो सकता है. इसके अलावा, रसायन बनाने और अधिक तापमान की जरूरत वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

ग्रीन अमोनिया के फायदे

ग्रीन अमोनिया के कई फायदे हैं. इसे बनाने में सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है. हाइड्रोजन की तुलना में इसे स्टोर करना और जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है. इसके अलावा, खाद और केमिकल उद्योगों में अमोनिया के भंडारण और परिवहन की व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए ग्रीन अमोनिया को अपनाने में मदद मिल सकती है. इसका इस्तेमाल खेती, बिजली उत्पादन और समुद्री परिवहन जैसे कई क्षेत्रों में किया जा सकता है. साथ ही, इसकी ऊर्जा भंडारण क्षमता इसे स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का एक उपयोगी विकल्प बनाती है.

भारत में कहां लग रहा प्रोजेक्ट?

भारत में ग्रीन अमोनिया के प्रोजेक्ट मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं. इनमें काकीनाडा और तिरुपति जिले के प्रोजेक्ट प्रमुख हैं.

काकीनाडा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एएम ग्रीन कंपनी का प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है. इसके तहत मौजूदा अमोनिया और यूरिया प्लांट को ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए तैयार करने की योजना है.