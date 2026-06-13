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आखिर क्या है ये E85 फ्यूल की ‘बला’, E20 से कितना अलग है? जानें इसके फायदे और बड़ी चुनौतियां

दिल्ली में E85 फ्यूल की एंट्री से गाड़ियों के शौकीनों में हलचल है! क्या यह आपके बजट और माइलेज पर भारी पड़ेगा? जानिए इसके फायदे और कुछ बड़ी चुनौतियां.

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 6:23:19 PM IST

दिल्ली में E85 फ्यूल की एंट्री से गाड़ियों के शौकीनों में हलचल है! क्या यह आपके बजट और माइलेज पर भारी पड़ेगा?
दिल्ली में E85 फ्यूल की एंट्री से गाड़ियों के शौकीनों में हलचल है! क्या यह आपके बजट और माइलेज पर भारी पड़ेगा?


दिल्ली की सड़कों पर E85 फ्यूल क्या उतरा, गाड़ियों के शौकीनों के बीच हलचल मच गई है! हर कोई बस यही पूछ रहा है ‘आखिर ये बला क्या है?’ क्या यह हमारे मौजूदा E20 पेट्रोल से बेहतर है? इस नए बदलाव से पर्यावरण तो मुस्कुराएगा, लेकिन एक आम ग्राहक के तौर पर इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? आइए, इस सफर को आसान शब्दों में समझते हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के मौके पर दिल्ली में E85 फ्यूल पेश किया गया. इसके बाद, कई ऑटो कंपनियों ने इथेनॉल से चलने वाले वाहन पेश किए, जिससे काफी चर्चा हुई. अभी E85 फ्यूल 48 आउटलेट्स पर लॉन्च किया गया है, और दिसंबर 2026 तक इसे 500 आउटलेट्स और दिसंबर 2027 तक 5,000 आउटलेट्स तक बढ़ाने की योजना है.

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इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है?

फ्यूल में इथेनॉल की मौजूदगी को ‘E’ अक्षर से दर्शाया जाता है; उदाहरण के लिए, E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण, जबकि E80 में 80% इथेनॉल और 20% पेट्रोल होता है. देश के कई हिस्सों में E20 फ्यूल पहले से ही उपलब्ध कराया जा रहा है, और ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड वाले फ्यूल और उन पर चलने में सक्षम गाड़ियाँ लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. आम पेट्रोल की तुलना में, इससे प्रदूषण कम होता है. इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यह गाड़ी चलाने वालों को उपलब्धता और कीमत के आधार पर अलग-अलग फ्यूल ब्लेंड इस्तेमाल करने की सुविधा देता है.

E85 कैसे अलग है?

E85 एक हाई-इथेनॉल बायोफ्यूल ब्लेंड है जिसमें 80–85% इथेनॉल और 14–19% आम पेट्रोल होता है. यह एक खास हाई-ऑक्टेन वैकल्पिक फ्यूल है जिसे स्टैंडर्ड पेट्रोल कारों के बजाय मॉडिफाइड इंटरनल कंबशन इंजन के लिए बनाया गया है. इसे खास फ्लेक्सिबल-फ्यूल गाड़ियों के लिए बनाया गया है जो E20 से E100 तक के किसी भी ब्लेंड के हिसाब से अपने इंजन मैपिंग को बदल सकती हैं.

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियाँ कैसे काम करती हैं?

फ्लेक्सिबल-फ्यूल गाड़ियों (FFVs) में ऐसे इंटरनल कंबशन इंजन लगे होते हैं जो पेट्रोल के साथ-साथ इथेनॉल और पेट्रोल के ब्लेंड पर भी चल सकते हैं. हालाँकि इन गाड़ियों में आम पेट्रोल कारों जैसा ही सिंगल फ्यूल सिस्टम होता है, लेकिन इनके कुछ खास पार्ट्स को इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कम एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है. इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM) को ऑपरेशन एडजस्ट करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है, जिससे गाड़ी अलग-अलग फ्यूल ब्लेंड पर चल पाती है. ये गाड़ियाँ E20 से E85 और कुछ मामलों में E100 तक के फ्यूल रेंज के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं. इनका इंजन मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा के हिसाब से अपने-आप एडजस्ट हो जाता है.

बड़ी चुनौतियाँ

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं; उदाहरण के लिए, उनकी एनर्जी बनाने की क्षमता आम पेट्रोल की तुलना में कम होती है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ी बाधा बन जाती है. दूसरे शब्दों में, इथेनॉल ब्लेंड जितना ज़्यादा होगा, गाड़ी का माइलेज उतना ही कम होगा. 

चूंकि यह टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए कुछ सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की चुनौती बनी रहेगी. हालांकि, सरकार आने वाले समय के आखिर तक 5,000 E100 फ्यूल स्टेशन बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उम्मीद है कि इस पहल से कुछ ही सालों में एक मज़बूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो जाएगा.

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