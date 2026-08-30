क्या है Agni 6 Missile? रेंज और टेक्नोलॉजी के साथ कैसी है स्पीड, कितनी पावरफुल है ये मिसाइल, जानें पूरी डिटेल

Drdo Agni 6 Missile: भारत की मिसाइल ताकत की बात होती है तो Agni Missile Series का नाम सबसे पहले आता है. अग्नि सीरीज की अलग-अलग मिसाइलें कम से लेकर लंबी दूरी तक करने में सक्षम होती हैं. इस सीरीज में Agni-1 से लेकर Agni-5 तक कई सिस्टम विकसित किए जा चुके हैं. अब Agni-6 को लेकर भी लंबे समय से चर्चा काफी तेज है. Agni-6 को लेकर इंटरनेट पर रेंज, स्पीड, वारहेड और तकनीक से जुड़े कई दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह दावे कितने सही हैं इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे. हालांकि, अभी तक Agni-6 की पूरी तकनीकी स्पेसिफिकेशन भारत सरकार या DRDO की ओर से सार्वजनिक रूप से आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है.

क्या है Drdo Agni 6 Missile?

Drdo Agni 6 Missile भारत की अगली पीढ़ी की लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. इसे भारत की Agni missile family की अगली कड़ी माना जाता है. इस मिसाइल को DRDO की ओर से विकसित किया गया है. Agni-6 का उद्देश्य मौजूदा लंबी दूरी वाली क्षमताओं को आगे बढ़ाना माना जा रहा है. इसकी आखिरी डिजाइन, ऑपरेशनल रेंज और तैनाती से जुड़ी सभी जानकारियां अभी तक सार्वजनिक नहीं है. माना जा रहा है कि यह मिसाइल अन्य मिसाइल की तुलना में काफी अच्छी और लंबी दूरी तय कर सकती है.

कितनी दूरी तय कर सकती है अग्नि-6?

Defence Research and Development Organisation (DRDO) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक Agni-VI मिसाइल 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच की क्षमता या उससे भी ज्यादा तय कर सकती है. देखा जाए तो यह क्षमता इतनी ज्यादा है कि भारत में बैठे-बैठए अगर इस मिसाइल को छोड़ा जाए तो ऐसे में दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त किया जा सकता है. अग्नि-5 मिसाइल के मुकाबले यह थोड़ी ज्यादा क्षमता के साथ काम करेगी. अग्नि-6 की दूरी तय करने की क्षमता को लेकर इसे दुनिया की चुनिंदा मिसाइलों की श्रेणी में रखा गया है.की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक Agni-VI मिसाइल 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच की क्षमता या उससे भी ज्यादा तय कर सकती है. देखा जाए तो यह क्षमता इतनी ज्यादा है कि भारत में बैठे-बैठए अगर इस मिसाइल को छोड़ा जाए तो ऐसे में दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त किया जा सकता है. अग्नि-5 मिसाइल के मुकाबले यह थोड़ी ज्यादा क्षमता के साथ काम करेगी.

किन देशों तक पहुंच सकती है ये मिसाइल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के कई देश Drdo Agni 6 Missile की जद में आ सकते हैं. इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि दुनिया का एक अच्छा खासा हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता है. देखा जाए तो चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और मध्य पूर्व के सभी देश इसकी जद में आसानी से आ सकते हैं. यह मिसाइल पूरे अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया तक अपनी पहुंच बना सकती है. इसके अलावा पूरा यूरोप महाद्वीप और यूनाइटेड किंगडम (UK) भी इस मिसाइल की चपेट में आसानी से आ सकता है.

क्या हैं फीचर्स और पावर?