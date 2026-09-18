Business Credit Card: बिजनेस क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कौन और कैसे ले सकता है, आपके लिए कितना रहेगा किफायती, जानें पूरी डिटेल

Business Credit Card: अगर आप कोई बिजनेस या अपना छोटा-मोटा काम करते हैं तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती होगी. देश में कई तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं जैसे ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, पर्सनल क्रेडिट कार्ड, लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आदि भी होते हैं. क्रेडिट कार्ड की जरूरत आजकल बहुत सी जगहों पर पेमेंट करते समय पड़ती है. बहुत से लोग बिजनेस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या इसे बनवाना आपके लिए सही रहेगा या नहीं.

क्या वाकई यह खर्चों को मैनेज करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह बिजनेस क्रेडिट कार्ड में भी बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी एक निर्धारित क्रेडिट लिमिट देती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस कार्ड की पूरी डिटेल.

क्या होता है बिजनेस क्रेडिट कार्ड?

बिजनेस क्रेडिट कार्ड सामान्य क्रेडिट कार्ड से थोड़े अलग होते हैं. यह कार्ड आमतौर पर बिजनेसमैन और कंपनियों के लिए होते हैं. यह क्रेडिट कार्ड बिजनेस के मकसद से इस्तेमाल किया जाता है. इन क्रेडिट कार्ड्स को आमतौर पर बिजनेस से जुड़े खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पर्सनल या अन्य क्रेडिट कार्ड की तुलना में, ये कार्ड कई तरह के फायदे मिल जाते हैं. इसमें खई डिस्काउंट्स और रिवार्ड प्वॉइंट्स भी दिए जाते हैं. अगर आप बिजनेस करते हैं भले ही छोटा हो या बड़ा आप इसे ले सकते हैं.

कौन और कैसे ले सकता है बिजनेस क्रेडिट कार्ड?