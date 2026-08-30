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Berojgari Bhatta Yojana: क्या है बेरोजगारी भत्ता योजना? किन युवाओं को कितने रुपये मिलेंगे, जानें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

कई राज्य सरकारों की ओर से बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में से एक योजना राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, जिसे आम बोलचाल में बेरोजगारी भत्ता योजना भी कहा जाता है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 30, 2026 11:38:37 AM IST

Berojgari Bhatta Yojana: क्या है बेरोजगारी भत्ता योजना? किन युवाओं को कितने रुपये मिलेंगे, जानें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस


Berojgari Bhatta Yojana: देश में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है. बहुत से युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कुछ युवा कम उम्र में ही प्राइवेट सेक्टर की नौकरी पकड़ लेते हैं. लेकिन, युवाओं का एक बड़ा तपका ऐसा भी है, जोकि बेराजगार रह जाता है उन्हें सरकारी और प्राइवेट किसी सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है. ऐसे में उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित होती है.
कई राज्य सरकारों की ओर से बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में से एक योजना राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, जिसे आम बोलचाल में बेरोजगारी भत्ता योजना भी कहा जाता है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं. 

क्या है बेरोजगार भत्ता योजना? 

बेरोजगार भत्ता योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक छोटी सी फाइनेंशियल मदद की जाती है. इस योजना का मकसद बेरोजगार युवाओं को सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलने में मदद करना है. इस आर्थिक मदद के जरिए वे अपनी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं. इसके तहत आवेदन करने पर युवाओं को नौकरी नहीं मिलने पर हर महीने 1000 रुपये से लेकर 1500 तक की मदद मिलती है. 

कौन उठा सकता है योजना का लाभ? 

बेरोजगार भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो युवा का बेरोजगार होना जरूरी है. अगर वह बेरोजगार है और आय को कोई और सोर्स नहीं है तो ऐसे में वह इस योजना का लाभ उठा सकता है. इसके अलावा उम्मीदवार को कम से कम 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके अलावा, सभी आवेदकों को 21-35 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में होना चाहिए. 35 साल से ज्यादा वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, आवेदक की कुल फैमिली इनकम भी 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

कैसे करें अप्लाई? 

बेरोजगार भत्ता योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रोजगार विभाग के पोर्टल पर Employment Registration करना होगा. इसके बाद आपको आधिकारिक बेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है. इसके लिए होमपेज पर मेन मेन्यु में मौजूद नया खाता लिंक पर क्लिक करें और आवेदन को भरें.
बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉग इन करें और अपनी प्रोफाइल भी भरें. आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र और अपनी मार्कशीट आदि भी दिखानी होगी. वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए आप किसी अधिकारी से मिल सकते हैं.

Tags: Berojgari Bhatta Yojana
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