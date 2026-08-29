Loan Settlement: क्या होता है लोन सेटलमेंट? कोई भी बैंक लोन को सेटल करने के लिए कब तैयार होती है? कब और कितना हिस्सा होता है माफ

Loan Settlement: लोन लेना आज के समय में बहुत से लोगों की जरूरत बन चुका है. चाहे पढ़ाई हो या कार लेना और घर की EMI ही क्यों न चुकानी हो. लोन के बिना कई बार यह सारे काम नहीं हो पाते हैं. कुछ लोग तो घर की जरूरत के चलते लोन लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लेते हैं और बाद में उसे चुकाते भी नहीं हैं. नौकरी जाने, कारोबार में नुकसान होने के साथ ही इनकम कम होने जैसी समस्याओं के चलते कुछ लोग लगातार EMI डिफॉल्ट करने लगते हैं. ऐसी स्थिति में बकाया रकम बढ़ती जाती है और बैंक की ओर से रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है.

इस बीच एक टर्म Loan Settlement का नाम जरूर आता है. जब व्यक्ति लोन देने की स्थिति में नहीं होता है तो बैंक सेटलमेंट के जरिए बैंक ग्राहक के लोन का एक बड़ा हिस्सा माफ कर देती है. लेकिन, बैंक द्वारा कितना हिस्सा और किस आधार पर माप किया जाता है चलिए इस बारे में जान लेते हैं.

लोन का कितना हिस्सा किया जाता है माफ?

आपने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के लोन सेटलमेंट के बारे में सुना होगा. उनके 22 हजार करोड़ के लोन को महज 6.5 करोड़ रुपये में सेटल कर दिया गया है. इसे ही लोन सेटलमेंट कहा जाता है. आसान शब्दों में समझें तो कोई कर्जदार पूरा कर्ज चुकाने में असमर्थ है, तो बैंक बकाया राशि का कुछ हिस्सा या पूरा ब्याज या जुर्माना माफ कर सकता है और वन-टाइम सेटलमेंट करके एक ही बार में निपटारा कर लेती है. लोन सेटलमेंट की राशि लेनदार की आर्थिक क्षमता और उसकी कुल संपत्ति पर निर्भर करता है. हालांकि, इस प्रक्रिया में लोन का एक बड़ा हिस्सा माफ किया जाता है.

बैंक Loan Settlement के लिए कब तैयार होता है?

हर ग्राहक के लिए बैंक सेटलमेंट नहीं करती है. बल्कि, सेटलमेंट ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी ग्राहक को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो और लोन रिकवरी मुश्किल लगने लगे. इससे पहले आमतौर पर बैंक देखती है कि ग्राहक की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है. लोन कितना समय से बकाया है. कुल outstanding कितना है. EMI भुगतान की संभावना कितनी है या फिर नहीं. इसके अलावा इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है या नहीं.

लोन सेटलमेंट में बैंक को नुकसान होता है क्या?