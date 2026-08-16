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Gold Investment: साल 1947 में अगर लिया होता 1000 का सोना तो आज कितनी होती कीमत? अब बेचने पर मिलते इतने पैसे कि …

अगर किसी व्यक्ति ने साल 1947 में सिर्फ 1,000 रुपये का सोना खरीदकर उसे संभालकर रखा होता, तो आज उसकी कीमत कितनी होती? यह सवाल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सोने की कीमत में पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 16, 2026 6:22:07 PM IST

Gold Investment: साल 1947 में अगर लिया होता 1000 का सोना तो आज कितनी होती कीमत? अब बेचने पर मिलते इतने पैसे कि …


Gold Price Today: भारत की आजादी को 80 साल पूरे हो चुकी हैं. इन दशकों में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम लोगों की कमाई और खर्च में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया है. आज सोने का भाव आसमान छू रहा है. बात करें अगर आज के सोने के भाव की तो सोना 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. लेकिन, जरा सोचिए देश की आजादी यानि 1947 के जमाने में सोने की क्या कीमत रही होगी.

अगर किसी व्यक्ति ने साल 1947 में सिर्फ 1,000 रुपये का सोना खरीदकर उसे संभालकर रखा होता, तो आज उसकी कीमत कितनी होती? यह सवाल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सोने की कीमत में पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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साल 1947 में क्या थी सोने की कीमत? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88.62 रुपये थी. आजादी के बाद से सोने की कीमत लगातार बढ़ती गई है. आज के समय में सोना साल 1947 के मुकाबले 1711 गुना ज्यादा बढ़ी है. इस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी ने 1947 में 1000 रुपये का सोना लेकर रख दिया होता तो उसकी कीमत आज लगभग 17.27 लाख रुपये होती. उस जमाने में आपको केवल सोने को लेकर उसे संभालकर रख देना था. इसके बाद आज के समय में अगर इसको बेचा जाता तो इसकी करोड़ों की वैल्यू मिलती. वहीं, अगर आप 1 लाख रुपये का सोना लेते तो ऐसे में 17 करोड़ रुपये के आसपास की कीमत होती. 

1980 में 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम था भाव

साल 1947 में 88.62 रुपये ग्राम कीमत होने के बाद साल 1950 में सोने का भाव 99.18 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 1964 में कीमत इसकी कीमत गिरकर 63.25 रुपये पर आ गई थी. 1970 में फिर से भाव चढ़कर 184.50 रुपये पर पहुंच गया था. वहीं, साल 1980 तक भाव 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था. हालांकि, साल 2000 के बाद से सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं.

Tags: Gold Price Today
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