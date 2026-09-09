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क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या होगा? Legal Notice तक पहुंच सकता है मामला, जानें क्या होंगे इसके बाद के नियम

कुछ मामलों में तो बात लीगल नोटिस तक भी पहुंच जाती है. हालांकि, बिल चुकाने में देरी होने पर लेट फीस लगना तो आम बात है. देर से बिल भरने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 3:22:16 PM IST

क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या होगा? Legal Notice तक पहुंच सकता है मामला, जानें क्या होंगे इसके बाद के नियम


Credit Card Bill Rules: आज के समय में क्रेडिट कार्ड अचानक आने वाले खर्चों को मैनेज करने का एक आसान तरीका भी बन चुका है. लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए यह एक तरह का कर्ज भी रहता है. महीने के आखिर में आने वाला बिल अगर समय पर चुका दिया जाए तो कार्ड काफी सुविधाजनक हो सकता है. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब किसी वजह से कार्ड का बिल समय पर जमा नहीं हो पाता. शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि कुछ दिन की देरी करने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन लगातार बिल न भरने पर समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है.
कुछ मामलों में तो बात लीगल नोटिस तक भी पहुंच जाती है. हालांकि, बिल चुकाने में देरी होने पर लेट फीस लगना तो आम बात है. देर से बिल भरने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है. 

कब आ सकता हा लीगल नोटिस? 

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरने पर बैंक का लीगल नोटिस कब आता है. सबसे पहले आपको कार्ड के बिल का भुगतान करने के लिए कुछ समय दिया जाता है. इसके बाद बिल नहीं भरने की गलती अगर आप द्वारा बार-बार की जाएगी तो ऐसे में रिकवरी एजेंट पहले आपको कॉल करके बिल देनें की बात कहेंगे. शुरुआत में आपसे बिल को पूरे ब्याज के साथ भरने के लिए कहा जाएगा. इसके बाद भी अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो बैंक आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है. कुछ मामलों में बैंक आपको लीगल नोटिस भी भेज सकता है. 

क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा असर 

जैसे-जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बिल देने में देरी करेंगे वैसे-वैसे आपकी देनदारी और ज्यादा बढ़ने लगेगी. इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर असर पड़ेगा. अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाते हैं तो ऐसे में कार्ड देने वाली कंपनी Credit Information Company के सामने आपकी रिपोर्ट डिफॉल्टर के रूप में दे सकता है. इससे आगे चलकर आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलने में कठिनाई होगी साथ ही आपको लोन लेते समय भी कई तरह की समस्या हो सकती है. 

Tags: Credit Card Bill
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