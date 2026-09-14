Credit Card Annual Fees: क्रेडिट कार्ड लेने से पहले जरूर जान लें एन्युअल चार्ज! अलग-अलग बैंकों के कार्ड पर कितनी है सालाना फीस, समझें पूरा गणित

Credit Card Annual Fee: क्रेडिट कार्ड आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिल भरने और कोई भी सामान खरीदने तक में काफी सुविधाजनक हो चुका है. लेकिन क्रेडिट कार्ड लेते समय सिर्फ कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ ही साथ डिस्काउंट और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाओं को देखना ही पर्याप्त नहीं है. कार्ड की फीस और दूसरे चार्ज को समझना भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि, अक्सर क्रेडिट कार्ड देने वाली बैंकों द्वारा आपसे सालाना फीस ली जाती है.

कई क्रेडिट कार्ड पहले साल फ्री या कम फीस में मिलते हैं, लेकिन दूसरे साल से रिन्युअल फीस भी लग सकती है. इसलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेने दै रहे हैं तो बैंक में सबसे पहले यह पता करें कि कार्ड की सालाना फीस कितनी है.

क्रेडिट कार्ड का सालाना चार्ज कितना होता है?

देखा जाए तो कई बैंक या संस्थाएं ऐसी भी होती हैं, जो ग्राहकों को फ्री क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती हैं. यानि, कुछ जगहों पर कोई भी सालाना फीस नहीं ली जाती है. हालांकि, कुछ बैंकों में शुरु के एक साल कोई फीस न लेकर बाद में सालाना फीस वसूली जाती है. अलग-अलग कंपनियों और कार्ड्स के प्रकार के तहत क्रेडिट कार्ड का सालाना चार्ज अलग-अलग होता है.

आमतौर यह चार्ज 500 रुपये से लेकर 3 हजार रुपये तक हो सकता है। सामान्य कार्ड के लिए यह 300 से 500 के बीच भी हो सकता है. हालांकि, सभी जगहों पर इसके चार्ज और नियम अलग होते हैं. अगर आप प्रीमियम कार्ड लेते हैं तो ऐसे में सालाना चार्ज थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है.

क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं अन्य भी कई चार्ज