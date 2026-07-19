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Plastic Currency: कागज की करेंसी से कितने अलग होंगे प्लास्टिक के नोट? क्या होंगे फायदे और बदलने में कितना आएगा खर्च

नोटों को बदलने का यह सिस्टम कितना प्रभावी होगा और इसे बदलने में कितना खर्च और चुनौतियां आएंगी. इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी है कि प्लास्टिक के नोटों को लाकर आखिर फायदा क्या होने वाला है. चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 19, 2026 12:50:42 PM IST

Plastic Currency: कागज की करेंसी से कितने अलग होंगे प्लास्टिक के नोट? क्या होंगे फायदे और बदलने में कितना आएगा खर्च


Plastic Currency: भारत में प्लास्टिक के नोट लाए जाने की तैयारी की जा रही है. इन नोटों के आने के बाद करेंसी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है. माना जा रहा है कि बहुत जल्दी अब देश में प्लास्टिक के नोट देखने के लिए मिल सकते हैं. जानकारी के मुताबिक 10 और 20 रुपये के नोटों को बदलकर इन्हें प्लास्टिक की करेंसी में बदल दिया जाएगा. लेकिन, देखा जाए ते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा करेंसी सिस्टम में बदलाव के पीछे क्या कारण या मकसत हो सकता है.

नोटों को बदलने का यह सिस्टम कितना प्रभावी होगा और इसे बदलने में कितना खर्च और चुनौतियां आएंगी. इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी है कि प्लास्टिक के नोटों को लाकर आखिर फायदा क्या होने वाला है. चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं. 

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कागज से कैसे अलग होंगे प्लास्टिक के नोट? 

कागज के नोटों और प्लास्टिक की करेंसी में देखा जाए तो काफी ज्यादा अंतर रहने वाला है. कागज के नोट सामान्य कागजों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नोटों को बनाने में पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाएगा. यह नोट पूरी तरह से वाटरप्रूफ होंगे, जो बारिश में भीगने या पानी में गिरने से भी नहीं गलेंगे. केवल यही नहीं, बल्कि कागज के नोटों के मुकाबले प्लास्टिक के नोट 3 से 4 गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं. 

प्लास्टिक के नोटों के क्या होंगे फायदे? 

प्लास्टिक के नोट देश के लिए कई तरीकों से लाभकारी हो सकते हैं. प्लास्टिक के नोट लाए जाने से कहीं न कहीं इन नोटों की उम्र ज्यादा होगी. यह कागज के नोटों की तुलना में लंबे समय तक चल सकेंगे. प्लास्टिक के नोट जल्दी से गंदे नहीं होंगे इन्हें आसानी से साफ किया जा सकेगा. इसके साथ ही साथ प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाने के बाद से कागज की नकली करेंसी पर भी कहीं न कहीं रोक लगाई जा सकेगी. यह नोट काफी टिकाऊ होंगे और इनका रखरखाव भी आमतौर पर आसान रहेगा. 

कागज के नोट बदलने में कितना आएगा खर्च?

एक अनुमान लगाया जाए तो 10 रुपये का कागज का नोट छापने के पीछे आमतौर पर 1.01 का खर्च आता है. वहीं, 20 रुपये के नोट को छापने के पीछे 1 रुपये की लागत आती है. वहीं, अगर बात करें प्लास्टिक के नोट छापने में कितना खर्च आएगा तो पॉलीमर की शीट से बनाए जाने वाले प्लास्टिक को नोटों में लगभग दोगुना खर्च हो सकता है. आसान शब्दों में समझें तो जहां एक कागज के नोट को छापने में 1 से 3 रुपये का खर्च आता है तो पॉलीमर नोट को छापने में शुरू में हर नोट पर 2 से 6 रुपये तक की लागत आ सकता है. हालांकि, यह केवल एक अनुमान है इसका सटीक खर्च नहीं है.

Tags: Plastic Currency
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