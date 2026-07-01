Annapurna Yojana: 1.1 करोड़ महिलाओं को मिले 3-3 हजार रुपये, 26 लाख फॉर्म रिजेक्ट! कहीं आपका नाम भी तो नहीं? ऐसे देखें स्टेटस

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार (1 जुलाई, 2026) को महिलाओं के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना ‘अन्नपूर्णा योजना’ को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत फंड की पहली किश्त लगभग 1.1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है.

कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित योजना के आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का ब्यौरा भी सामने रखा. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए कुल 1.6 करोड़ आवेदन मिले थे, जिनमें से 26 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. इन आवेदनों को रद्द करने की वजह नागरिकता और निवास स्थान पर पैदा हुआ संदेह है.

‘करदाताओं का पैसा गैर-भारतीयों को नहीं दे सकते’

26 लाख आवेदनों को खारिज किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘अन्नपूर्णा योजना के तहत 26 लाख आवेदनों को रद्द किया गया है. सरकारी स्तर पर इसकी जांच-पड़ताल बेहद जरूरी है. हम सरकारी खजाने से टैक्सपेयर्स का पैसा किसी भी गैर-भारतीय को ट्रांसफर नहीं कर सकते.’ उन्होंने आगे साफ किया कि बैंक खातों में पैसे भेजने से पहले योजना के तहत केवल योग्य और सही लाभार्थियों की ही पहचान की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

‘लक्ष्मी भंडार’ की जगह आई ‘अन्नपूर्णा योजना’

आपको बता दें कि यह योजना राज्य की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 का भत्ता दिया जाता है. इस योजना ने पिछली टीएमसी (TMC) सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की जगह ली है.

अपना क्रेडिट स्टेटस (पैसा आया या नहीं) कैसे चेक करें?

अन्नपूर्णा भंडार (जिसे पहले ‘लक्ष्मी भंडार’ कहा जाता था) का क्रेडिट स्टेटस चेक करने के दो आसान तरीके हैं:

पोर्टल के ज़रिए: राज्य के ऑफिशियल सोशल सिक्योरिटी पोर्टल(Social Security Portal) पर लॉग इन करें. वहाँ Track Applicant Status (आवेदक की स्थिति ट्रैक करें) वाले विकल्प को चुनें. इसके बाद आप अपनी एप्लिकेशन आईडी (Application ID), आधार नंबर या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से स्टेटस देख सकती हैं.

बैंक खाते के ज़रिए: आप सीधे अपने उस बैंक खाते की पासबुक या स्टेटमेंट भी चेक कर सकती हैं जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि पैसे सीधे उसी खाते में भेजे जाते हैं.

योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदक महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

वह किसी स्थाई सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए (यानी उन्हें सरकार से सैलरी या पेंशन न मिलती हो).

वह इनकम टैक्स (आयकर) न भरती हों.

आवेदन कैसे करें?

इसके लिए सरकार ने 12 पन्नों का एक फॉर्म जारी किया है. आवेदक को यह फॉर्म पूरा भरना होगा, जिसके बाद अधिकारी इसकी जांच करेंगे और फिर आपको योजना में शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ किया था कि 1 जून से शुरू होकर यह प्रक्रिया पूरे 90 दिनों तक चलेगी. सभी नगर पालिकाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से वार्ड स्तर पर यह काम किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक भी मदद कर रहे हैं. याद रखें, इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही बैंक खाते में पैसे आएंगे.

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़