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Annapurna Yojana Bengal: महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत हर महिने खाते में कई हजार रुपये; कब और कैसे करें आवेदन?

Bengal Annapurna Yojana: इस स्कीम का मुख्य मकसद महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत बनाना है. सरकार चाहती है कि महिलाएं बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के घर के खर्चे, बच्चों की ज़रूरतें और ज़रूरी हेल्थ ज़रूरतें मैनेज कर सकें. इससे कम इनकम वाले परिवारों को खास तौर पर मदद मिलने की उम्मीद है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 12, 2026 2:39:05 PM IST

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल
अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल


Annapurna Bhandar West Bengal:पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद, राज्य में नई वेलफेयर स्कीम शुरू होने की उम्मीद है. इसी सिलसिले में अन्नपूर्णा भंडार स्कीम शुरू की जा रही है. प्रस्तावित अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत, योग्य महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में हर महीने ₹3,000 की फाइनेंशियल मदद दी जाएगी. यह स्कीम 1 जून, 2026 को शुरू होने की उम्मीद है. आइए इस स्कीम को डिटेल में समझते हैं.

अन्नपूर्णा भंडार स्कीम 2026 क्या है?

पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित अन्नपूर्णा भंडार स्कीम को महिलाओं के लिए एक नई वेलफेयर स्कीम माना जा रहा है. इस स्कीम के तहत, राज्य की योग्य महिलाओं को DBT के ज़रिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में हर महीने ₹3,000 की फाइनेंशियल मदद मिलेगी. हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक इस स्कीम के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, वेबसाइट या एप्लीकेशन प्रोसेस जारी नहीं किया है.

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खबर है कि यह रकम पिछली TMC सरकार की महिला सहायता स्कीम से लगभग दोगुनी हो सकती है. ऐसे में यह स्कीम महिलाओं और कम इनकम वाले परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है.

यह स्कीम क्यों शुरू की जा रही है?

इस स्कीम को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया एक बड़ा चुनावी वादा माना जा रहा है. यह भी उम्मीद है कि यह स्कीम मौजूदा लक्ष्मी भंडार स्कीम की जगह ले सकती है.

इस स्कीम का मुख्य मकसद महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत बनाना है. सरकार चाहती है कि महिलाएं बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के घर के खर्चे, बच्चों की ज़रूरतें और ज़रूरी हेल्थ ज़रूरतें मैनेज कर सकें. इससे कम इनकम वाले परिवारों को खास तौर पर मदद मिलने की उम्मीद है.

कौन अप्लाई कर सकता है?

सरकार ने अभी तक ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी नहीं किए हैं, लेकिन कुछ शर्तें हो सकती हैं:

  • एप्लीकेंट महिला होनी चाहिए.
  • पश्चिम बंगाल का परमानेंट निवासी होना ज़रूरी हो सकता है.
  • परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर या कम इनकम वाले ग्रुप से होना चाहिए.
  • उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए.
  • BPL/AAY/PHH राशन कार्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी मिल सकती है.

एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं?

स्कीम शुरू होने के बाद, एप्लीकेशन के समय इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है:

  • आधार कार्ड
  • वोटर ID कार्ड
  • रेसिडेंस सर्टिफ़िकेट
  • राशन कार्ड (BPL/AAY/PHH)
  • बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट
  • इनकम सर्टिफ़िकेट
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

अप्लाई कैसे करें?

स्कीम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से लिए जाएँगे.

ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस

स्टेप 1: ऑफ़िशियल पोर्टल पर जाएँ (पोर्टल जल्द ही रिलीज़ हो सकता है).

स्टेप 2: “Apply Online” या “New Application” ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफ़ाई करें.

स्टेप 4: एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपनी और अपने परिवार की जानकारी भरें.

स्टेप 5: ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 6: फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर सेव कर लें.

स्टेप 7: फिर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरिफ़ाई करेगा.

अन्नपूर्णा भंडार योजना 2026 

योजना का नाम

अन्नपूर्णा भंडार योजना

राज्य

पश्चिम बंगाल

संभावित लाभ

₹3,000 प्रति माह 

लाभार्थी

राज्य की महिलाएं

भुगतान तरीका

DBT (Direct Bank Transfer)

संभावित शुरुआत

1 जून 2026

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन और ऑफलाइन

आधिकारिक पोर्टल

अभी जारी नहीं

ऑफ़लाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है?

जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वे पास के ब्लॉक ऑफ़िस, म्युनिसिपल ऑफ़िस या सरकारी कैंप में जाकर अप्लाई कर सकते हैं. वे एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरेंगे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे. एप्लीकेशन जमा करने पर एक रसीद दी जाएगी, और फिर वेरिफ़िकेशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा.

Tags: Annapurna Yojana
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