Annapurna Yojana: कब से खाते में आएंगे पैसे? इस तरह करें अप्लाई; नहीं रुकेगा कोई भी किस्त!

Annapurna Yojana: पश्चिम बंगाल सरकार ने इस हफ़्ते अन्नपूर्णा योजना को मंज़ूरी दी. यह स्कीम लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी, जो महिलाओं को हर महीने पैसे की मदद देती है, और अगले महीने लागू होगी.राज्य सेक्रेटेरिएट, नबन्ना में कैबिनेट मीटिंग के बाद, मंत्री अग्निमित्र पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि अन्नपूर्णा योजना, जो महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की पैसे की मदद देती है, 1 जून से शुरू की जाएगी. सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा को भी मंज़ूरी दी गई है.

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

इस स्कीम के तहत कितनी मदद मिलेगी?

अन्नपूर्णा योजना के तहत, सभी योग्य महिलाओं को हर महीने ₹3,000 मिलेंगे. इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिलते थे.

कौन अप्लाई कर सकता है?

25 से 60 साल की उम्र की महिलाएं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं. हालांकि, कुछ शर्तें तय की गई हैं.

महिला कोई परमानेंट सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए.

उसे सैलरी या पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए.

वह इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए.

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि जिन महिलाओं ने CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई किया है या वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा.

कैसे अप्लाई करें?

सरकार 1 जून से एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां नए एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, एप्लीकेशन को ऑथराइज्ड सरकारी अधिकारी या कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेरिफाई करेंगे.

पैसे कैसे मिलेंगे?

यह स्कीम 1 जून से लागू होगी. सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए सीधे बेनिफिशियरी के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगी.

लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आने वालों का क्या होगा?

लक्ष्मी भंडार योजना के मौजूदा बेनिफिशियरी अपने आप अन्नपूर्णा योजना में शामिल हो जाएँगे. हालाँकि, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिनकी मौत हो गई है, जो दूसरी जगह चले गए हैं, या जो डुप्लीकेट पाए जाते हैं, उन्हें बाहर रखा जा सकता है. सरकार ने साफ़ किया है कि जिन बेनिफिशियरी के नाम मर चुके हैं या दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम भविष्य में रेगुलर तौर पर हटाए जाते रहेंगे.