Income Ideas: कमाई बढ़ानी है तो सिर्फ नौकरी पर न रहें निर्भर! 1 लाख महीने तक पहुंचा सकते हैं ये 3 जबरदस्त Income Ideas, जानें कहां से करें शुरुआत

Best Income Ideas: आज के समय में सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहकर अपने शौक और जरूरतों को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. बढ़ते खर्च के बीच लोग उतने पैसे नहीं बचा पाते हैं, जिनसे वे अपने भविष्य के बारे में कुछ प्लान कर सकें. खासकर नौकरीपेशा लोगों को अपनी एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए. अच्छी बात यह है कि आज के समय में इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कमाई के कई नए रास्ते खोल दिए हैं. आज के डिजिटल दौर में लोग केवल इंटरनेट के माध्यम से ही लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

हालांकि, हर व्यक्ति के लिए लाखों महीने की कमाई तक इतनी जल्दी पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन, अगर कोशिश की जाए तो कुछ समय में अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक लाख रुपये महीने तक कमाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे प्रेक्टिकल इनकम आइडिया, जिनसे आप एक लाख रुपये महीना कमा सकते हैं.

1. कंटेंट क्रिएशन

आज के डिजिटल दौर में कंटेंट क्रिएशन एक बेहद अच्छा और मोटी कमाई करना का एक जरिया बन चुका है. आपने देखा होगा कि अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे YouTube, Instagram और Facebook आदि से लोग लाखों रुपये महीने की कमाई करते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में महंगा कैमरा या बड़ा स्टूडियो खरीदें. बल्कि, आप यूजर्स को सामान्य जानकारी देने के साथ ही अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं.

2. डिजिटल मार्केटिंग

अगर आपके पास बोलने और कस्टमर को हैंडल करने की स्किल है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं. इसके लिए आप 6 महीने से एक साल का एक कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं. इसके बाद आप नौकरी से शुरुआत करके बाद में अपने क्लाइंट बनाकर अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं. इसके बाद आप ऑनलाइन लीड और कस्टमर लाने के लिए marketing campaigns भी चला सकते हैं.

3. फ्रीलैंसिंग से कर सकते हैं कमाई