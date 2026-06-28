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Vivo का नया स्मार्टफोन लॉन्च! 7200mAh की पावरफुल बैटरी और दमदार कैमरे ने मचा दी हलचल, खरीदने से पहले जरूर जानें

कंपनी के ज्यादा महंगे फोल्डेबल फोन Vivo X Fold 6 के लॉन्च से पहले शुक्रवार को चीन में Vivo Y6a लॉन्च किया गया. Vivo Y सीरीज के इस नए फोन में एक सिंगल रियर कैमरा यूनिट और LED फ्लैश है, जो चौकोर आकार के कैमरा आइलैंड में लगे हैं. इसमें सेल्फी कैमरे के लिए डिस्प्ले में होल-पंच कटआउट भी दिया गया है.

By: Anshika thakur | Published: June 28, 2026 3:48:28 PM IST

Vivo Y6a
Vivo Y6a


Vivo Y6a launch: Vivo Y6a को शुक्रवार को चीन में लॉन्च किया गया. यह कंपनी के ज्यादा महंगे फोल्डेबल फोन Vivo X Fold 6 से पहले आया है. Vivo Y सीरीज के इस नए फोन में एक सिंगल रियर कैमरा और LED फ्लैश है जो एक चौकोर आकार के कैमरा मॉड्यूल में लगे हैं. इसमें सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट भी दिया गया है. Vivo Y6a में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 4 सीरीज चिपसेट और Adreno 613 GPU लगा है. यह स्मार्टफोन अभी देश में तीन रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसमें 7,200mAh की बैटरी है और यह 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

वीवो Y6a की कीमत और उपलब्धता

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चीन में Vivo Y6a (8GB रैम और 256GB स्टोरेज) के एकमात्र कॉन्फ़िगरेशन की कीमत CNY 1,999 (लगभग ₹28,000) है. वाई-सीरीज का यह नया फोन फिलहाल चीन में वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है. Vivo Y6a गैलेक्सी सिल्वर, ओब्सीडियन ब्लैक और फीनिक्स वेलकम गोल्ड (चीनी से अनुवादित) जैसे रंग विकल्पों में आता है.

Vivo Y6a के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Vivo Y6a एक डुअल-SIM हैंडसेट है जो Vivo के लेटेस्ट Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है. इसमें 6.75 इंच का HD+ (720×1,570 पिक्सल) LCD टचस्क्रीन है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 256 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 240Hz टच सैंपलिंग रेट, 83% NTSC कलर गैमट और 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है.

नया Vivo Y6a, Qualcomm के 4nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट पर चलता है. इसमें छह एफिशिएंसी कोर (1.95GHz पर क्लॉक किए गए) और दो परफॉर्मेंस कोर हैं जो 2.2GHz की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं. स्मार्टफोन में Adreno 613 GPU, 8GB LPDDR4x RAM और 256GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज भी है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है.

कैमरे की बात करें तो Vivo Y6a में सिंगल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस और 10x तक डिजिटल जूम वाला 50 मेगापिक्सल का सेंसर है. इसके अलावा फोन में f/2.05 अपर्चर और 2x तक डिजिटल ज़ूम वाला 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. यह हैंडसेट 1080p रिज़ॉल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है.

Vivo Y6a में 7,200mAh की बैटरी है जो 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, USB टाइप-C पोर्ट, GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS और Galileo को भी सपोर्ट करता है. इसमें ग्रेविटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई-कंपास और IR ब्लास्टर जैसे सेंसर दिए गए हैं. इसका साइज 166.64×78.43×8.39mm है और वज़न लगभग 219g है.

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