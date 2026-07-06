Home > व्यापार > Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल

Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल

नए Vivo Y500 4G में 5G वर्शन (जिसमें 8,200mAh की बैटरी थी) के मुकाबले थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है. इसके अलावा, नए Vivo Y500 4G में रेक्टैंगुलर रियर कैमरा मॉड्यूल है, जबकि Vivo Y500 5G में गोल मॉड्यूल था. इस नए हैंडसेट में ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज है.

By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 4:40:16 PM IST

Vivo Y500 4G Launched
Vivo Y500 4G Launched


Vivo Y500 4G: Vivo Y500 5G को पिछले साल सितंबर में चीन में लॉन्च किया गया था. अब इस स्मार्टफोन का सिर्फ 4G वाला वर्शन कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है. नए Vivo Y500 4G में 5G वर्शन (जिसमें 8,200mAh की बैटरी थी) के मुकाबले थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है. इसके अलावा, नए Vivo Y500 4G में रेक्टैंगुलर रियर कैमरा मॉड्यूल है, जबकि Vivo Y500 5G में गोल मॉड्यूल था. इस नए हैंडसेट में ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज है. यह फोन अभी दो रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध है.

Vivo Y500 4G की कीमत और उपलब्धता

You Might Be Interested In

Vivo Y500 4G के बेस वेरिएंट (8GB RAM और 128GB स्टोरेज) की कीमत PKR 99,999 (लगभग Rs. 34,000) से शुरू होती है. वहीं टॉप-एंड मॉडल, जिसमें 256GB स्टोरेज और बेस वेरिएंट जितनी ही RAM है. उसकी कीमत PKR 1,09,999 (लगभग Rs. 38,000) है.

यह स्मार्टफोन अभी Vivo पाकिस्तान के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है. Vivo Y500 4G मिडनाइट ब्लू और पर्ल व्हाइट रंगों में आता है.

Vivo Y500 4G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Vivo Y500 4G एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर आधारित Vivo के OriginOS 6 पर चलता है. इस हैंडसेट में 6.83-इंच का 1.5K (1,260×2,800 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 449 ppi की पिक्सल डेंसिटी, Q10+ ल्यूमिनसेंट मटीरियल और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट कवरेज जैसे फीचर्स हैं. कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP69 रेटिंग के साथ आता है.

Vivo Y500 4G में 6nm ऑक्टा-कोर Unisoc T7300 चिपसेट दिया गया है. इसमें 2.0GHz की क्लॉक स्पीड वाले छह एफिशिएंसी कोर और 2.2GHz की पीक क्लॉक स्पीड वाले दो परफॉर्मेंस कोर हैं. इसमें 8GB LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है. थर्मल मैनेजमेंट के लिए Vivo Y500 4G में वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है जो 4,300 वर्ग मिलीमीटर का हीट डिसिपेशन एरिया देता है.

कैमरे की बात करें तो Vivo Y500 4G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. इसके अलावा रियर सेटअप में f/2.4 अपर्चर वाला 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और LED फ्लैश भी शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Vivo Y500 4G में 8,100mAh की बैटरी है जो 44W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए, यह फ़ोन 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, Galileo और QZSS को सपोर्ट करता है. इसके सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप और सुरक्षा के लिए इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर शामिल हैं. इसका साइज 163.73×76.18×8.19mm है और वजन लगभग 210 ग्राम है.

Tags: Vivo Y500 4GVivo Y500 4G AMOLED displayVivo Y500 4G batteryVivo Y500 4G cameraVivo Y500 4G FeaturesVivo Y500 4G LaunchVivo Y500 4G PakistanVivo Y500 4G priceVivo Y500 4G specifications
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026
Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल
Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल
Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल
Vivo का नया 4G फोन लॉन्च, दमदार बैटरी और शानदार कैमरे के साथ मचाएगा हलचल