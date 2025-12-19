Visa Interview Reschedule: 70 हजार भारतीयों के इंटरव्यू टले, चूर-चूर हुए सपनें; 11 महीने तक नहीं कोई उम्मीद

Interview News: उन युवाओं के लिए एक बुरी खबर है जो सालों से अपना भविष्य बनाने के सपनें देख रहे हैं. दरअसल, अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री में कई बड़ी परेशानियां सामने आई हैं. दरअसल, एच-1 बी वीसा अपॉइंटमेंट कैंसल होने और रिशेड्यूलिंग की वजह से अब 11 महीने बाद तक की तारीख मिल रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे में लगभग 70 हजार भारतीयों पर असर पड़ने की आशंका है. सोशल मीडिया प्रोफाइल जांच के नाम पर मई 2026 तक इन्हें टाला जा चुका था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि अगले साल अंत तक इंटरव्यू प्रक्रिया चल सकती है. 15 दिसंबर तक के इंटरव्यू पहले ही मार्च तक टाले जा चुके हैं.

अक्टूबर तक टले इंटरव्यू

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में H-1B और H-4 वीज़ा इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे सैकड़ों भारतीय अनिश्चितता की स्थिति में हैं. उनके इंटरव्यू पहले फरवरी और मार्च 2026 के लिए रीशेड्यूल किए गए थे, लेकिन अब, कई मामलों में, अपॉइंटमेंट और भी आगे बढ़ाकर अक्टूबर 2026 कर दिए गए हैं. डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक़, कुछ आवेदकों को अगले साल अक्टूबर तक की तारीखें दी गई हैं. जिसके चलते, अमेरिका स्थित मीडिया आउटलेट द अमेरिकन बाज़ार ने बताया कि इमिग्रेशन वकीलों को ऐसे मामले मिले हैं जहाँ जनवरी 2026 के मध्य में होने वाले इंटरव्यू सीधे अक्टूबर 2026 तक के लिए टाल दिए गए हैं.

क्यों लिया गया फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन भारतीयों के स्लॉट बदल दिए गए हैं, उनमें से कई अब जनवरी और फरवरी 2026 में इंटरव्यू वाले आवेदकों से अपनी बुकिंग कैंसिल करने की अपील कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि इससे रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले लोगों को पहले की तारीखें मिल सकेंगी. पिछले कुछ हफ़्तों में, अमेरिकी दूतावासों ने कई आवेदकों को बताया है कि दिसंबर और जनवरी में होने वाले इंटरव्यू को फरवरी या मार्च तक के लिए टाल दिया गया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह देरी वीज़ा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के विस्तार के कारण हुई है.

