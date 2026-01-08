हर बैंक अकाउंट में ₹46,715! अफवाह या सरकार की नई स्कीम? जानिए सच

Cyber Fraud: सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार हर नागरिक के बैंक अकाउंट में ₹46,715 जमा कर रही है. वायरल मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि सरकार ने देश में आर्थिक संकट को कम करने के लिए यह कदम उठाया है.

यह मैसेज तेज़ी से शेयर किया जा रहा है. भारत सरकार की ऑफिशियल फैक्ट-चेकिंग संस्था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस वायरल दावे की जांच की और पाया कि यह पूरी तरह से झूठा है. एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई योजना न तो घोषित की है और न ही शुरू की है.

मैसेज में एक लिंक भी था

हालात तब और भी चिंताजनक हो गए जब पता चला कि इस फेक मैसेज में “सपोर्ट के लिए रजिस्टर करें” लेबल वाला एक बटन या लिंक भी था. ऐसे लिंक अक्सर फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फ़िशिंग आपके पर्सनल जानकारी या बैंक डिटेल्स को धोखे से पाने की एक कोशिश है. इस तरह के स्कैम में, धोखेबाज़ रजिस्ट्रेशन के बहाने आपकी सभी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं.

सरकार की नागरिकों से अपील

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें और जानकारी को ऑफिशियल पोर्टल पर वेरिफाई करें. देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, बैंक डिटेल्स या पर्सनल जानकारी जैसी संवेदनशील जानकारी को किसी भी संदिग्ध लिंक पर शेयर करने से बचना बहुत ज़रूरी है. ऐसे फर्जी मैसेज या वीडियो को फॉरवर्ड करने के बजाय, उन्हें साइबर सेल या PIB फैक्ट चेक को रिपोर्ट करना चाहिए.

साइबर फ्रॉड करने वाले लगातार स्कैम करने के नए-नए तरीके निकाल रहे हैं और फिशिंग ऐसा ही एक तरीका है. खुद को बचाने के लिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें. बैंक डिटेल्स, OTP और CVV जैसी ज़रूरी जानकारी किसी के साथ शेयर करने से बचें. अगर कुछ भी संदिग्ध लगे, तो तुरंत पुलिस को बताएं. इसके अलावा, हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकती है.