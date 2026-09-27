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Village Land Lease: गांव में जमीन या घर का बनवाना चाहते हैं पट्टा? कौन ले सकता है फायदा, कैसे करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए पट्टा एक बेहद जरूरी दस्तावेज होता है. पट्टा बनने के बाद आप अपनी जमीन, खेत या फिर घर पर सरकारी लोन भी ले सकते हैं. जमीन का पट्टा करा लेने से भविष्य में अवैध कब्जा होने का डर भी खत्म हो जाता है. चलिए जानते हैं गांव की जमीन पर पट्टा बनवाने का तरीका.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 3:08:45 PM IST

Village Land Lease: गांव में जमीन या घर का बनवाना चाहते हैं पट्टा? कौन ले सकता है फायदा, कैसे करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया


Village Land Lease: अक्सर कई लोगों के पास गांव में काफी जमीन और खेत होते हैं. कुछ लोग जमीन का इस्तेमाल खेती के तौर पर करते हैं तो वहीं, कुछ लोगों के पास सड़क पर जमीन या फिर घर होता है. ऐसे में कई राज्यों में सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से अलग-अलग नियमों के तहत पट्टा, लीज आदि से जुड़ी योजनाएं दी जाती हैं. अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपने मकान या जमीन का कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए पट्टा बनवा लें.
अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए पट्टा एक बेहद जरूरी दस्तावेज होता है. पट्टा बनने के बाद आप अपनी जमीन, खेत या फिर घर पर सरकारी लोन भी ले सकते हैं. जमीन का पट्टा करा लेने से भविष्य में अवैध कब्जा होने का डर भी खत्म हो जाता है. चलिए जानते हैं गांव की जमीन पर पट्टा बनवाने का तरीका. 
 

कौन और कैसे बनवा सकता है जमीन का पट्टा

आमतौर पर किसी भी जमीन पर पट्टा बनवाने से पहले सबसे पहले मुनादी कराई जाती है. इसके बाद जमीन देखी जाती है और फिर लैंड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है, जो वास्तव में उसके पात्र होते हैं. आमतौर पर SC-ST, पिछड़ा वर्ग के साथ ही साथ युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिजनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. इसके बाद दूसरे जाति और अन्य लोगों का नंबर आता है. इस प्रक्रिया के बाद तहसील में पात्रों की रिपोर्ट सबमिट की जाती है फिर कानूनगो, नायब तहसीलदार इसका जमीनी मूल्यांकन करते हैं, जिसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया होती है. 
 

ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

आप चाहें तो अपने गांव की जमीन या घर के पट्टे का ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. कई राज्यों में राजस्व विभाग या ईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आवासीय पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. आपको करना यह है कि अपना आवेदन पत्र भरकर उसके साथ कब्जे की रसीदें, पहचान पत्र, शपथ पत्र के साथ ही साथ राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र देने के अलावा जमीन या मकान पर लंबे समय से रहने का सबूत देना होगा. इसके बाद आपको जमीन की चौहद्दी और खसरा या नक्शा भी देना होगा. इसके बाद आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

Tags: Village Land Lease
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