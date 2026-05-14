VD Satheesan Net Worth: कितनी है केरलम के नए सीएम की संपत्ति? नेट वर्थ सुन उड़ जाएंगे होश

VD Satheesan Net Worth: कई दिनों की अटकलों और सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को सीनियर लीडर वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित किया.भले ही कांग्रेस हाईकमान के कुछ लोग केसी वेणुगोपाल की तरफ झुके हुए थे सतीशन कई पार्टी वर्कर्स, सहयोगियों और वोटर्स के लिए केरल में कांग्रेस की लीडरशिप वाली UDF की ज़बरदस्त वापसी का चेहरा बनकर उभरे.बड़ी पुरानी पार्टी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीशन को आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया.

वीडी सतीशन की नेट वर्थ

2026 के असेंबली इलेक्शन से पहले अपने इलेक्शन एफिडेविट में, सतीशन ने 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नेट वर्थ बताई, जिसमें चल और अचल प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं.उनके एफिडेविट के मुताबिक, सतीशन और उनकी पत्नी लक्ष्मीप्रिया के पास कुल मिलाकर लगभग 6.69 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ हैं.

सतीशन ने 53.82 लाख रुपये की चल संपत्ति बताई है, जबकि उनकी पत्नी की चल संपत्ति की कीमत 68.45 लाख रुपये है. कपल की संपत्ति में कैश, बैंक डिपॉजिट, सोना और शेयर शामिल हैं.

कांग्रेस नेता ने बताया कि उनके पास 64,000 रुपये कैश, 25,000 रुपये के बैंक शेयर और 35 ग्राम सोना है. एफिडेविट के मुताबिक, उनकी पत्नी के पास 1,128 ग्राम सोना है.

सतीसन की अचल संपत्ति

सतीसन की अचल संपत्ति, जिसमें ज़मीन और रहने की प्रॉपर्टी शामिल है, की कीमत 2.42 करोड़ रुपये है. इनमें पारवूर और नेट्टूर में विरासत में मिली और खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी शामिल हैं. उनकी पत्नी को विरासत में करीब 1.85 करोड़ रुपये की ज़मीन मिली है.एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि परिवार के पास अपनी बेटी के नाम पर 9.61 लाख रुपये की कार है.

देनदारियों की बात करें तो, सतीशन ने घर और गाड़ी के लोन समेत करीब 24 लाख रुपये के लोन और देनदारियां बताई हैं. उनकी पत्नी पर 17.45 लाख रुपये की देनदारी है.

केरल असेंबली पोल

कांग्रेस की लीडरशिप वाली UDF ने 140 असेंबली सीटों में से 102 पर शानदार जीत हासिल की, जो एक दशक बाद ऐतिहासिक वापसी है. दूसरी ओर, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को सिर्फ़ 35 सीटें मिलीं.

UDF केरल में सत्ता में आया, जिससे LDF का एक दशक पुराना राज खत्म हो गया. हालांकि, जैसे ही सीनियर नेताओं के सपोर्टर्स ने टॉप पोस्ट के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कीं, सुर्खियां तेज़ी से मुख्यमंत्री की घोषणा के सवाल पर आ गईं.