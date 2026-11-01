Vande Bharat Sleeper: वाराणसी-दिल्ली स्लीपर वंदे भारत का किराया जारी, क्या है टिकट की कीमत, स्टॉपेज और बुकिंग का तरीका?

Varanasi Delhi Vande Bharat Sleeper Train: अगर आप वाराणसी से दिल्ली या दिल्ली से वाराणसी के बीच रात में ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. इस रूट पर शुरू होने जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और रेलवे ने अलग-अलग स्टेशनों के हिसाब से किराये की जानकारी भी जारी कर दी है. खास बात यह है कि यात्रियों को इस ट्रेन में थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC के विकल्प मिलेंगे. ऐसे में टिकट बुक करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस स्टेशन से कितना किराया लगेगा, ट्रेन कहां-कहां रुकेगी और नियमित संचालन कब से शुरू होगा.

रेगुलर सर्विस 2 नवंबर से शुरू होगी

रेल मंत्रालय के मुताबिक, ट्रेन नंबर 27421/27422 वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस 2 नवंबर, 2026 से रेगुलर चलेगी. वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी ट्रेन (27421) शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी. नई दिल्ली से वाराणसी के लिए वापसी ट्रेन (27422) शनिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी.

ट्रेन वाराणसी से रात 8:50 बजे निकलेगी और अगली सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में, यह नई दिल्ली से रात 9:40 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 7:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

इन चार स्टेशनों पर स्टॉपेज

यह ट्रेन लगभग 760 किलोमीटर लंबे इस रूट पर चार बड़े स्टेशनों पर रुकेगी:

प्रयागराज

कानपुर सेंट्रल

अलीगढ़

गाजियाबाद

इससे इन शहरों के यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यात्रा करने का ऑप्शन मिलेगा.

वंदे भारत स्लीपर का किराया कितना होगा?

इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे. इनमें 11 थर्ड AC, चार सेकंड AC और एक फर्स्ट AC कोच शामिल हैं.

वाराणसी से नई दिल्ली का किराया इस तरह है:

फर्स्ट AC (1AC): 3,030 रुपये

सेकंड AC (2AC): 2,470 रुपये

थर्ड AC (3AC): 1,915 रुपये

स्टेशन के हिसाब से किराये की लिस्ट

स्टेशन 1AC 2AC 3AC प्रयागराज 1,600 रुपये 1,305 रुपये 1,010 रुपये कानपुर सेंट्रल 1,600 रुपये 1,305 रुपये 1,010 रुपये अलीगढ़ 2,515 रुपये 2,050 रुपये 1,590 रुपये नई दिल्ली 3,030 रुपये 2,470 रुपये 1,915 रुपये

टिकट कैसे बुक करें?

यात्री इस ट्रेन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन टिकट IRCTC वेबसाइट, IRCTC रेल कनेक्ट और RailOne ऐप का इस्तेमाल करके बुक किए जा सकते हैं. ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए, आपको सबसे पास के रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर पर जाना होगा.

क्या खास फीचर्स मिलेंगे?

इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि, वाराणसी-दिल्ली रूट पर इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बताई गई है.

यात्रियों को बेहतर कुशनिंग, मॉडर्न सस्पेंशन, कम शोर, ऑटोमैटिक दरवाज़े और वेस्टिब्यूल वाली आरामदायक बर्थ मिलेंगी. सुरक्षा के लिए, एक शील्ड सिस्टम और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम भी शामिल हैं. इसके अलावा, बेहतर हाइजीन के लिए डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न ड्राइवर कैब भी फीचर्स हैं.