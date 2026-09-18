Vande Bharat Sleeper Train: देश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत स्लीपर, प्रयागराज स्टॉपेज, जानें क्या होगा रूट और टाइमिंग

Vande Bharat Sleeper Train: अगर आप किसी लंबे सफर की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है. हालांकि, देश में पहले से ही एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके बाद अब दूसरी वंदे भारत स्पीलर ट्रेन का संचालन किया जाने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी जो कि प्रयागराज और कानपुर से होकर निकलेगी.

माना जा रहा है कि इस ट्रेन को दिवाली से पहले हरी झंडी दिखाई जा सकती है. हालांकि, इसे चलाए जाने के लिए अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन, इसका ट्रायल इसी महीने किए जाने की संभावना है.

किस रूट पर चलेगी वंदे भारत?

देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन को वाराणसी से दिल्ली तक के रूट पर चलाए जाने की बात कही जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन वाराणसी कैंट से रात 9:20 बजे चलेगी और रात 10:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. इसके साथ ही यह कानपुर के रूट से निकलेगी. इसके कानपुर सेंट्रल पहुंचने का समय रात 12:35 बजे होगा, जिसके बाद इसका आखिरी स्टेशन नई दिल्ली होगा, जोकि सुबह 5 बजे पहुंचेगी.

क्या होगी रफ्तार और सुविधा?