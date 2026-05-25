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UP Petrol Diesel Price: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत? टंकी फुल कराने से पहले यहां करें चेक

UP Petrol Diesel Price: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आज यानी सोमवार (25 मई, 2026) को पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्या हैं? आइए जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 25, 2026 7:43:24 AM IST

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत?
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत?


UP Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से उत्तर प्रदेश के घरेलू बाजार में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही हैं. आज यानी सोमवार (25 मई, 2026) क गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मुरादाबाद, आगरा और मथुरा सहित कई शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की नई दरें जारी की गईं.

स्थानीय करों और परिवहन लागत में अंतर के कारण अलग-अलग ज़िलों में दरों में भिन्नता देखी जा रही है. लेकिन स्थिति चाहे जो भी हो आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्चों पर सीधा असर पड़ता हुई नजर आ रहा है.

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शनिवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई थी बढ़ोतरी

शनिवार (23 मई, 2026) को तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. इसके अलावा, सीएनजी की कीमतों में एक रुपये और की बढ़ोतरी देखने को मिली थी. पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

यह भी पढ़ें – Petrol Diesel Price Hike : फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में 100 रुपये के पार हुआ पेट्रोल, जानें देश के अन्य शहरों का हाल

अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

जिला                 पेट्रोल                          डीजल

मुरादाबाद           99:77                           93:11

मथुरा                 98.68                           92.03

गाजियाबाद         99.27                           92.64

चित्रकूट              92.97                           99.69

ग्रेटर नोएडा         98.50                           92.99

गोंडा                  92.91                           99.52

मेरठ                  92.53                           99.15

अमेठी                98.77                           91.55

आगरा               98.08                            91.39

रामपुर              99.80                            93.15

गाजीपुर            99.25                            92

कानपुर             99.33                           92.70

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Tags: petrol diesel price today
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