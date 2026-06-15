Petrol Diesel Rates: अमेरिका-ईरान समझौते से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, भारत में कितने रुपए तक कम होगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

Petrol Diesel Rates: US-ईरान समझौते के ऐलान से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है. सोमवार को शुरुआती कारोबार में इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई. देखना होगा कि केंद्र सरकार भारत में आम जनता को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम करके राहत देने में कितना समय लेती है.

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल छंटने की खबर के बाद ब्रेंट क्रूड 4% से ज़्यादा गिरकर लगभग $83.75 प्रति बैरल पर आ गया. WTI क्रूड लगभग 5% गिरकर लगभग $80.87 प्रति बैरल पर आ गया. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार हालात पर करीब से नज़र रखे हुए है. होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के दौरान देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था. केंद्र सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी भी कम कर दी थी. इसके बावजूद जब नुकसान बेकाबू हो गया तो कीमतें बढ़ा दी गईं. इसकी भरपाई एक दिन में नहीं हो सकती.

सरकार आम जनता को दे सकती है राहत

सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार आम जनता को राहत ज़रूर देगी. फिलहाल, हालात पर नज़र रखी जा रही है, और संकट के बादल छंट रहे हैं. आसमान साफ ​​होने दो. ज़ाहिर है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें भी कम होंगी. सूत्रों का कहना है कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हाल के वेस्ट एशियन संकट के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर रही हैं, जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुँच गई थीं. इस दौरान, कंपनियों ने लंबे समय तक पूरा बोझ कंज्यूमर्स पर नहीं डाला. हालाँकि, मई के बीच से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगभग 7 से 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. अगर क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर रहती हैं और कीमतें गिरती हैं, तो कंपनियों का नुकसान जल्द ही ठीक हो जाएगा.

85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता भारत

मार्च में, सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दी थी. जबकि डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई थी, टैक्स रेट पहले से ही बहुत कम लेवल पर हैं, टैक्स में कटौती के ज़रिए तुरंत राहत की गुंजाइश कम है. इसलिए सरकार आम जनता को राहत देने के लिए तभी कदम उठाएगी जब कीमतें गिरेंगी और स्थिर रहेंगी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है. US-ईरान एग्रीमेंट के अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेशनल तेल की कीमतों में नरमी आई है, लेकिन रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट और ज़्यादा माल ढुलाई और इंश्योरेंस कॉस्ट से इम्पोर्ट कॉस्ट पर अभी भी असर पड़ रहा है. सूत्रों का कहना है कि सरकार हर पहलू पर करीब से नज़र रख रही है. इसमें कुछ समय लगेगा.

कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र

गौरतलब है कि यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि उनका मानना ​​है कि अगर ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं तो कंज्यूमर्स को फायदा हो सकता है. कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी से तेल कंपनियों की फाइनेंशियल हालत बेहतर होगी, जिससे कीमतों में कमी की गुंजाइश बनेगी. अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत कई हफ्तों या महीनों तक $80 से $85 प्रति बैरल के बीच रहती है, तो भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगभग 2 से 5 रुपये प्रति लीटर की नरमी आ सकती है.