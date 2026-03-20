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स्कैन करो और स्कोर बढ़ाओ! UPI पेमेंट का नया फायदा; यहां जानें स्मार्ट तरीका

Digital Payments India Benefits: क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 20, 2026 9:00:42 PM IST

भारत में डिजिटल भुगतान के लाभ
भारत में डिजिटल भुगतान के लाभ


UPI Payments Benefits: आज के डिजिटल युग में नकद लेन-देन तेजी से कम होता जा रहा है और लोग छोटी से छोटी खरीदारी के लिए भी Unified Payments Interface (UPI) का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुबह की चाय से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक, यूपीआई ने भुगतान को बेहद आसान बना दिया है. इसी के साथ डिजिटल भुगतान का दायरा भी बढ़ा है और अब इसे क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने का ट्रेंड भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

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RuPay क्रेडिट कार्ड और UPI का फायदा

यदि आप RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़कर इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके लिए सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि एक बड़ा वित्तीय फायदा भी बन सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के ट्रांजैक्शन आपके CIBIL Score को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. छोटे-छोटे खर्च जैसे ₹10, ₹20 या ₹50 के भुगतान भी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं, बशर्ते आप उनका समय पर भुगतान करें.

छोटे ट्रांजैक्शन, बड़ा असर

आमतौर पर लोग मानते हैं कि क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए बड़े लोन या भारी खर्च जरूरी होते हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है. क्रेडिट ब्यूरो इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप अपने भुगतान को कितनी नियमितता और जिम्मेदारी से करते हैं.

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जब आप नियमित रूप से छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं और हर महीने पूरा बिल समय पर चुका देते हैं, तो आपकी एक भरोसेमंद उधारकर्ता की छवि बनती है. इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होती है और भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना आसान हो जाता है.

क्रेडिट स्कोर सुधारने के नियम

क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, समय पर भुगतान करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भी भुगतान में देरी आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है. दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% के भीतर रखना चाहिए, ताकि यह दिखे कि आप अपने क्रेडिट का संतुलित उपयोग कर रहे हैं. इसके अलावा, लगातार छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन और उनका समय पर भुगतान आपके प्रोफाइल में स्थिरता और अनुशासन दिखाता है, जो क्रेडिट स्कोर के लिए फायदेमंद है.

सावधानियां और सही उपयोग

जहां UPI और क्रेडिट कार्ड का संयोजन सुविधाजनक है, वहीं इसमें जोखिम भी है. आसान भुगतान प्रक्रिया के कारण लोग कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं. इसलिए क्रेडिट कार्ड को मुफ्त पैसा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. हमेशा पूरा बिल चुकाने की आदत डालें, सिर्फ न्यूनतम राशि का भुगतान करने से बचें. साथ ही, अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें, ताकि यह सुविधा आपके लिए फायदेमंद साबित हो और भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करे.

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Tags: CIBIL score improvement tipsDigital payments India benefitsRuPay credit card UPIUPI paymentUPI payments benefits
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