UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 2000 रुपये तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने बताई पूरी बात

2000 रुपये तक के UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकेंगे. 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उसमें बताया गया कि UPI पेमेंट पहले की तरह ही फ्री रहेगा. लोग एक दूसरे से लेनदेन करेंगे, तो उन्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा चाहे अमाउंट कितना भी हो.

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत यह कानूनी प्रावधान लागू है. इसके अनुसार, 2,000 रुपये तक के डेबिट कार्ड और UPI लेनदेन पर किसी भी व्यक्ति से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं वसूला जा सकता. सरकार का यह कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को और आसान बनाने के मकसद से उठाया गया है.

किसपर और कैसे लागू होता है ये नियम?

डिजिटल पेमेंट लेने की सुविधा के बदले दुकानदार या कारोबारी से लिया जाने वाला जो चार्ज होता है, उसे MDR कहते हैं. पहले 2000 या उससे अधिक पैसा भेजने पर मर्चेंट से चार्ज लिया जाता था. अब सरकार ने कहा कि इसे फ्री कर दिया गया है, यानी कि चार्ज नहीं लगेगा. हालांकि, बड़े मर्चेंट या कुछ चुनिंदा मर्चेंट पर चार्ज लगाने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही आपको बता दें कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले यानी पी2पी पेमेंट मुफ्त रहेंगे. सरकार ने भी कहा है कि आम यूजर से ऐसे पेमेंट के लिए फीस नहीं ली जाएगी.

MDR क्या है?

एमडीआर एक छोटी सी फीस है जो व्यापारी हर बार ग्राहक द्वारा डिजिटल भुगतान किए जाने पर बैंकों और भुगतान कंपनियों को देते हैं. ग्राहक डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से दुकानदार को भुगतान करता है, और दुकानदार भुगतान प्रदाता को एक छोटा सा प्रोसेसिंग शुल्क देता है.

विशेषज्ञों का क्या कहना है?