पेट्रोल-डीजल, रेल टिकट… 2000 रुपये की लिमिट और Rs 5 MDR का क्या है चक्कर? कब लागू होगा UPI Payment का नया नियम

UPI MDR Charges: अगर आप रोजाना UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को लेकर नया फ्रेमवर्क जारी किया है. यह व्यवस्था आज से 1 महीने बाद यानी 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी. इसका मकदस छोटे व्यपारियों के बीच UPI को बढ़ावा देना और कम रकम वाले ज्यादातर डिजिटल पेमेंट को फ्री रखना है. खास बात यह है कि कुछ सेवाओं में 2000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फिक्सड MDR तय किया गया है, लेकिन यह रकम ग्राहक से नहीं ली जाएगी, बल्कि संबंधित मर्चेंट को देनी होगी.

2000 रुपये तक के ज्यादातर UPI पेमेंट फ्री

नए फ्रेमवर्क के तहत 2000 रुपये से कम के करीब 95 फीसदी लो-वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन और छोटी व्यापारियों से जुड़े P2PM ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे. यानी सामान्य तौर पर छोटी खरीदारी के लिए UPI इस्तेमाल करने पर ग्राहक को किसी नए चार्ज की चिंता नहीं करनी होगी. NPCI ने छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल पेमेंट की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए एक नए फंड का भी प्रस्ताव रखा है.

क्या होता है MDR मर्चेंट?

MDR वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट यानी जिसे आप पैसे दे रहे हैं जैसे दुकानदार, रेलवे, रेलवे इंश्योरेस, पेट्रोल पंप आदि से लिया जाता है. यह ग्राहक से वसूला जाने वाला अलग चार्ज नहीं है. नए UPI फ्रेमवर्क में कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी के 2000 रुपये से ज्यादा के योग्य ट्राजैक्शन पर 5 रुपये का फिक्सड MDR तय किया गया है.

किन सेवाओं में लगेगा 5 रुपये का MDR?

NPCI ने कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी के लिए अलग व्यवस्था की है. बीमा, रेलवे, टेलीकॉम और फ्यूल जैसी सेवाओं में 2000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का फिक्स्ड MDR लागू होगा.

बीमा प्रीमियम- मान लीजिए आप UPI से 2500 रुपये का बीमा प्रीमियम भरते हैं. यह तय कैटेगरी में आता है तो 5 रुपये का MDR लागू होगा. लेकिन यह 5 रुपये ग्राहक को अलग से नहीं देने होंगे. MDR मर्चेंट से संबंधित व्यवस्था के तहत लिया जाएगा.

रेल टिकट- अगर आप UPI से 2000 रुपये से ज्यादा का रेल टिकट भुगतान करते हैं तो रेलवे कैटेगरी के लिए भी 5 रुपये का फिक्स्ड MDR लागू होगा. इसका मतलब यह नहीं है कि टिकट खरीदते समय आपके UPI पेमेंट पर अलग से जोड़ दिए जाएंगे.

पेट्रोल-डीजल- फ्यूल कैटेगरी में भी 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का MDR तय किया गया है. यानी बड़ी रकम के फ्यूल पेमेंट पर यह नियम लागू हो सकता है.

टेलीकॉम बिल- टेलीकॉम सर्विस भी इस खास कैटेगरी में शामिल है. 2000 रुपये से ज्यादा के योग्य UPI ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये प्रति भुगतान का फिक्स्ड MDR लागू होगा.

2000 रुपये से ज्यादा के सामान्य UPI पेमेंट का क्या?

नए फ्रेमवर्क में 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए बेसलाइन UPI MDR 0.4 प्रतिशत रखा गया है, जबकि हाई-वैल्यू खरीदारी के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तक है. हालांकि, यह व्यवस्था मर्चेंट और ट्रांजैक्शन की संबंधित कैटेगरी पर निर्भर करती है.

NPCI ने अपने X पोस्ट में कहा कि इस पहल से UPI की स्वीकार्यता बढ़ेगी, इसके लगातार इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में छोटे कारोबारियों की भागीदारी बढ़ेगी.

Regarding Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions Please refer to the FAQs here: https://t.co/DTOZFVHAVB pic.twitter.com/4HMU0YZ2AC — NPCI (@NPCI_NPCI) September 15, 2026

क्रेडिट कार्ड से जुड़े UPI पेमेंट अलग

यह नियम हर तरह के UPI भुगतान पर एक जैसा लागू नहीं होता. UPI से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्ड या बैंक की क्रेडिट लाइन से होने वाले भुगतान अलग क्रेडिट प्रोडक्ट नियमों के तहत आते हैं. इसलिए साधारण बैंक अकांउट से मर्चेंट को किए गए UPI भुगतान और क्रेडिट-लिंक्ड UPI भुगतान को एक जैसा नहीं समझना चाहिए.

कुल मिलाकर, रोजमर्रा की छोटी खरीदारी के लिए UPI पहले की तरह आसान और ज्यादातर मामलों में फ्री रहेगा. नए बदलाव का असल मुख्य रूप से कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी और 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा.