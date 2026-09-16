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UPI Payment Market Share: भारतीय या विदेशी कंपनियां? UPI पेमेंट में किसका पलरा भारी, जानें किसकी कितनी है हिस्सेदारी

UPI खुद एक भारतीय पेमेंट सिस्टम है, जिसे National Payments Corporation of India यानी NPCI संचालित करता है. हालांकि, UPI के जरिए पेमेंट करने वाले ऐप्स अलग-अलग कंपनियों के हैं. चलिए जानते हैं विदेशी कंपनियां या भारतीय कंपनियां पेमेंट मार्केट में क्या ज्यादा हावी है.

By: Kunal Mishra | Published: September 16, 2026 12:53:08 PM IST

UPI Payment Market Share: भारतीय या विदेशी कंपनियां? UPI पेमेंट में किसका पलरा भारी, जानें किसकी कितनी है हिस्सेदारी


UPI Payment Market Share: आज के समय में छोट से बड़ी खरीदारी पर लोग UPI पेमेंट कर रहे हैं. चाहे चाय की दुकान हो या ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट करना है आमतौर पर लोग UPI का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं. UPI ने डिजिटल भुगतान को बेहद आसान बना दिया है. लेकिन, जब हम अपने फोन में UPI ऐप खोलकर पेमेंट करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा भुगतान किस कंपनी के जरिए हो रहे हैं? क्या भारतीय कंपनियां UPI के बाजार पर हावी हैं या विदेशी कंपनियों ने यहां मजबूत पकड़ बना रखी है?
UPI खुद एक भारतीय पेमेंट सिस्टम है, जिसे National Payments Corporation of India यानी NPCI संचालित करता है. हालांकि, UPI के जरिए पेमेंट करने वाले ऐप्स अलग-अलग कंपनियों के हैं. चलिए जानते हैं विदेशी कंपनियां या भारतीय कंपनियां पेमेंट मार्केट में क्या ज्यादा हावी है. 

भारतीय या विदेशी कंपनियां किसका ज्यादा कब्जा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मौजूदा वक्त में करीब 50 से ज्यादा थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स हैं. इनमें से दो कंपनियां फोनपे और गूगल पे ऐसी हैं, जो अकेले 81 फीसद लेनदेन पर कब्जा रखती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 84 फीसदी का लेनदेन इन दोनों ऐप्स के जरिए किया जाता है. देखा जाए तो भारत में पेटीएम की तुलना में फोन पे और गूगल पे के जरिए सबसे ज्यादा पेमेंट की जाती हैं.
हालांकि, फोन पे वॉलमार्ट ओन्ड है. जबकि, जबकि पेमेंट गेटवे गूगल पे को गूगल रन करता है. अगस्त 2026 में UPI ने एक महीने में अब तक का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दर्ज किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2026 में UPI ने एक महीने में अब तक का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दर्ज किया. कुल 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जबकि कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 29.82 लाख करोड़ रही. रोजाना औसतन करीब 79.1 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए. 

UPI का बाजार आखिर कितना बड़ा है? 

देखा जाए तो UPI का बाजार पिछले कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ा है. फोनपे की मुख्य पेरेंट कंपनी Walmart है जिसकी फोनपे में सबसे बड़ी 71.77% की हिस्सेदारी है. यानी मालिकाना उसी के पास है. UPI का बाजार लगातार बढ़ रहा है और साथ ही पेमेंट कंपनियों के बिजनेस मॉडल में भी बदलाव हो रहे हैं. सितंबर 2026 में NPCI ने घोषणा की है कि 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 से ज्यादा के कुछ UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा. देखा जाए तो भारत का भीम यूपीआई (BHIM UPI) के पास बाजार में सिर्फ 0.22 फीसदी की हिस्सेदारी है. 

PhonePe की सबसे ज्यादा पकड़

अगस्त 2026 में PhonePe ने करीब 11.19 अरब UPI ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए. यह कुल UPI वॉल्यूम का लगभग 45.64% है. यानी हर 100 UPI ट्रांजैक्शन में करीब 46 भुगतान PhonePe के जरिए हुए हैं. फोन पे भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार की टॉप कंपनियों में से एक है और UPI के शुरुआती बड़े ऐप्स में शामिल रहा है. जुलाई 2026 में भी PhonePe करीब 10.85 अरब ट्रांजैक्शन के साथ सबसे आगे था.
वहीं, मार्केट शेयर में गूगल पे दूसरे नंबर पर रहा. Google Pay अगस्त 2026 में करीब 7.91 अरब UPI ट्रांजैक्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहा. इसकी हिस्सेदारी करीब 32.26% रही. यानी PhonePe के बाद UPI पेमेंट में Google Pay का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ.

Tags: UPI Payment Market
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