UPI Charges on Stocks: आप भी खरीदते हैं UPI से शेयर और म्युचुअल फंड्स? क्या ग्राहकों पर भी लगाए जाएंगे इसके चार्ज, जानें पूरी डिटेल

UPI Charges on Stocks: UPI पेमेंट्स पर देश में लगाए गए चार्ज को लेकर चर्चा काफी तेज है. मर्चेंट पर लगाए गए टैक्स या चार्ज को लेकर ग्राहकों में भी काफी कंफ्यूजन है. हालांकि, यह 0.4 फीसदी का mdr चार्ज मर्चेंट्स पर लगाया गया है. इन नियमों को 15 अक्टूबर को लागू किया जाएगा. इस फैसले के बाद से बहुत से ऐसे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, जो UPI के जरिए शेयर और म्युचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्युचुअल फंड्स, शेयर बाजार के साथ ही अन्य कैपिटल मार्केट पेमेंट के लिए भी MDR रेट तय किया गया है. अब ग्राहकों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या UPI से भुगतान करने वाले आम लोगों को भी अब पैसे देने होंगे? चलिए विस्तार से जानते हैं इस बारे में.

शेयर और म्युचुअल फंड में कितना MDR?

दुकानदारों और बिजनेस यानि मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI पेमेंट पर MDR लागू किया गया है. वहीं, कुछ कैटेगरी जैसे रेलवे और पेट्रोल पंप आदि पर छूट दी गई है. वहीं, शेयर बाजार और म्युचुअल फंड से जुड़े UPI भुगतान के लिए MDR की दर और कम रखी गई है. ऐसे लेनदेन पर 0.02 फीसदी एमडीआर लगेगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट 300 होगी.

सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से करीब 96 फीसदी कारोबारी यूपीआई लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे. सरकार और NPCI की ओर से जारी नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क में अलग-अलग तरह के पेमेंट के लिए अलग दरें तय की गई हैं.

कितना देना होगा शेयरों पर MDR?