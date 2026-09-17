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UPI Charges on Stocks: आप भी खरीदते हैं UPI से शेयर और म्युचुअल फंड्स? क्या ग्राहकों पर भी लगाए जाएंगे इसके चार्ज, जानें पूरी डिटेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्युचुअल फंड्स, शेयर बाजार के साथ ही अन्य कैपिटल मार्केट पेमेंट के लिए भी MDR रेट तय किया गया है. अब ग्राहकों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या UPI से भुगतान करने वाले आम लोगों को भी अब पैसे देने होंगे? चलिए विस्तार से जानते हैं इस बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 17, 2026 2:00:43 PM IST

UPI Charges on Stocks: आप भी खरीदते हैं UPI से शेयर और म्युचुअल फंड्स? क्या ग्राहकों पर भी लगाए जाएंगे इसके चार्ज, जानें पूरी डिटेल


UPI Charges on Stocks: UPI पेमेंट्स पर देश में लगाए गए चार्ज को लेकर चर्चा काफी तेज है. मर्चेंट पर लगाए गए टैक्स या चार्ज को लेकर ग्राहकों में भी काफी कंफ्यूजन है. हालांकि, यह 0.4 फीसदी का mdr चार्ज मर्चेंट्स पर लगाया गया है. इन नियमों को 15 अक्टूबर को लागू किया जाएगा. इस फैसले के बाद से बहुत से ऐसे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, जो UPI के जरिए शेयर और म्युचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्युचुअल फंड्स, शेयर बाजार के साथ ही अन्य कैपिटल मार्केट पेमेंट के लिए भी MDR रेट तय किया गया है. अब ग्राहकों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या UPI से भुगतान करने वाले आम लोगों को भी अब पैसे देने होंगे? चलिए विस्तार से जानते हैं इस बारे में. 

शेयर और म्युचुअल फंड में कितना MDR? 

दुकानदारों और बिजनेस यानि मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI पेमेंट पर MDR लागू किया गया है. वहीं, कुछ कैटेगरी जैसे रेलवे और पेट्रोल पंप आदि पर छूट दी गई है. वहीं, शेयर बाजार और म्युचुअल फंड से जुड़े UPI भुगतान के लिए MDR की दर और कम रखी गई है. ऐसे लेनदेन पर 0.02 फीसदी एमडीआर लगेगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट 300 होगी.
सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से करीब 96 फीसदी कारोबारी यूपीआई लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे. सरकार और NPCI की ओर से जारी नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क में अलग-अलग तरह के पेमेंट के लिए अलग दरें तय की गई हैं. 

कितना देना होगा शेयरों पर MDR? 

अगर आप भी UPI के जरिए शेयर और IPO आदि में निवेश करते हैं तो ऐसे में आपको बदलाव समझने चाहिए. आसान शब्दों में समझें तो अगर आप कैपिटल मार्केट में 10,000 रुपये का इंवेस्टमेंट UPI के जरिए करते हैं तो ऐसे में 2 रुपये का मर्चेंट डिस्टकाउंट रेट फीस देनी होगी. इसी तरह 50,000 के इंवेस्टमेंट पर MDR 10 रुपये और, 1 लाख के निवेश पर 20 रुपये का चार्ज देना होगा. हालांकि, इसका मैक्सिमम MDR 300 रुपये ही होगा. सीधे शब्दों में समझें तो UPI से शेयर, IPO या म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आम ग्राहकों से सीधे कोई अतिरिक्त चार्ज या MDR शुल्क नहीं लिया जाएगा. 

Tags: UPI Charges on Stocks
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