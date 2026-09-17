UPI Charges on Customers: यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज मांगे दुकानदार, तो ऐसे करें शिकायत, जानें ग्राहक के लिए क्या होंगे नियम

UPI Charges on Customers: आज के समय में UPI पेमेंट को काफी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. हाल ही में देश में 2,000 से ज्यादा के बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट चार्ज देने की बात कही गई है. देशभर में इस फैसले को 15 अक्टूबर से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा. अब मर्चेंट पर बढ़ाए गए चार्ज को लेकर ग्राहकों में भी काफी कंफ्यूजन है. कई लोगों का मानना है कि ग्राहकों को भी यह शुल्क चुकाना होगा. अगर कोई मर्चेंट या दुकानदार आपसे 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज मांगता है, तो इसके लिए आप शिकायत भी कर सकते हैं.

सरकार और NPCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए पूरी तरह से फ्री है. इसलिए कोई भी दुकानदार आपके अलग से किसी चार्ज को देने की मांग नहीं कर सकता है. चलिए जानते हैं ज्यादा पैसे मांगने पर आप किस तरह से उसकी शिकायत कर सकते हैं.

1. ज्यादा पैसे मांगने पर ऐसे करें शिकायत

अगर आप UPI पेमेंट करते हैं और ग्राहक हैं तो ऐसे में आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना है. अगर दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है तो ऐसे में आप पेमेंट ऐप के Help & Support सेक्शन में जाएं. मर्चेंट के QR कोड या ट्रांजैक्शन ID के साथ Merchant asking for extra charges विकल्प चुनकर आपको अपनी शिकायत दर्ज करा देनी है.

2. NPCI पोर्टल की लें मदद

दुकानदार के UPI पेमेंट पर एक्स्ट्रा पैसे या चार्ज मांगने पर आप NPCI के पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट npci.org.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. अब आपको Get in Touch के ऑप्शन पर जाकर UPI Complaint पर क्लिक करें. इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन की कैटेगिरी में जाना है इसके बाद Person to Merchant (P2M) को चुनकर और मर्चेंट के नाम और डिटेल दर्ज कर रिपोर्ट करें.

3. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन