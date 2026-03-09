Home > व्यापार > अब एटीएम से बिना कार्ड निकालें कैश! यूपीआई से मिनटों में मिलेंगे पैसे

ATM Withdrawal Tips: पहले अगर एटीएम कार्ड घर पर रह जाता था तो परेशानी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आप अपने स्मार्टफोन में मौजूद UPI के जरिए भी एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 9, 2026 9:24:09 PM IST

UPI ATM Cash Withdrawal: आज के डिजिटल युग में लगभग हर काम स्मार्टफोन के जरिए किया जा सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल भरना या किसी को पैसे भेजना—सब कुछ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से हो जाता है. फिर भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें नकद पैसे की जरूरत पड़ती है. पहले अगर एटीएम कार्ड घर पर रह जाता था तो परेशानी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आप अपने स्मार्टफोन में मौजूद UPI के जरिए भी एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं.

 क्या है कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के बाद कई बैंक अपने एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं. इस सुविधा में आपको एटीएम मशीन में डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ अपने मोबाइल फोन और UPI ऐप की मदद से आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं. यह तरीका पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है क्योंकि इसमें कार्ड क्लोनिंग या पिन चोरी होने का खतरा कम रहता है.

 कौन-कौन से बैंक दे रहे हैं यह सुविधा

देश के कई बड़े बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं. इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे प्रमुख बैंक शामिल हैं. धीरे-धीरे अन्य बैंक भी अपने एटीएम नेटवर्क में इस सुविधा को लागू कर रहे हैं.

 एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं

UPI के जरिए एटीएम से पैसे निकालने के लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं. आम तौर पर ग्राहक एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. वहीं एक दिन में कुल 20,000 रुपये तक कैश निकालने की अनुमति दी गई है. यह सीमा सुरक्षा और बेहतर नियंत्रण के लिए तय की गई है.

 इस सुविधा के लिए क्या जरूरी है

अगर आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके स्मार्टफोन में कोई सक्रिय UPI ऐप होना चाहिए, जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm या बैंक का आधिकारिक UPI ऐप. इसके अलावा आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना भी जरूरी है, ताकि ट्रांजैक्शन तुरंत वेरिफाई हो सके.

 एटीएम से बिना कार्ड पैसे निकालने का तरीका

सबसे पहले ऐसे एटीएम पर जाएं जहां UPI Cash Withdrawal की सुविधा उपलब्ध हो. मशीन की स्क्रीन पर “UPI Cash Withdrawal” विकल्प को चुनें और जितनी राशि निकालनी है वह दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा. अब अपने मोबाइल में UPI ऐप खोलें और उस QR कोड को स्कैन करें. इसके बाद बैंक अकाउंट चुनकर UPI PIN डालें और ट्रांजैक्शन को कन्फर्म करें. जैसे ही भुगतान सफल होगा, एटीएम मशीन से पैसे बाहर आ जाएंगे.

 कार्डलेस कैश विड्रॉल के बड़े फायदे

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कार्ड खोने या भूल जाने की चिंता नहीं रहती. साथ ही फिजिकल कार्ड का इस्तेमाल कम होने से कार्ड स्किमिंग जैसी धोखाधड़ी से भी बचाव होता है. अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तब भी आप आसानी से नकद पैसे निकाल सकते हैं.

 तेजी से लोकप्रिय हो रही नई सुविधा

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा तेजी से लोकप्रिय हो रही है. आने वाले समय में अधिकतर एटीएम में यह सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे लोगों के लिए कैश निकालना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा.

