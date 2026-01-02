आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलने का झंझट खत्म! जानें पूरी प्रक्रिया

Aadhaar Update: आधार कार्ड हमारी पहचान का मुख्य ज़रिया बन गया है. हम इसका इस्तेमाल तभी अच्छे से कर सकते हैं जब यह पूरी तरह से अपडेट हो. इस आर्टिकल में, हम सीखेंगे कि अपने आधार कार्ड पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदलें.

पहले, पहले अपडेट के दौरान वेरिफिकेशन प्रोसेस काफी मुश्किल था जिसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ता था. लेकिन, अब आप नए ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे ही यह प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. अपडेट करने से पहले अपने मोबाइल फोन पर आधार ऐप डाउनलोड करें.

आधार ऐप में अपना नाम कैसे बदलें?

Step 1 – सबसे पहले, अपने आधार नंबर और OTP का इस्तेमाल करके आधार ऐप में लॉग इन करें.

Step 2 – अब, “अपडेट आधार ऑनलाइन” ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 3 – फिर, “नाम” ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 4 – अब, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स डालें.

Step 5 – आखिर में, आपको अपडेट फीस देनी होगी और रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी.

Step 6 – आप “अपडेट स्टेटस” सेक्शन में अपना अपडेट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका अपडेट कब पूरा होगा.

आधार ऐप में अपना मोबाइल नंबर कैसे बदलें?

Step1 – सबसे पहले, “आधार ऑनलाइन अपडेट करें” ऑप्शन पर जाएं.

Step 2 – अब, फेस स्कैन या OTP का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरिफाई करें.

Step 3 – वेरिफिकेशन के बाद, आपको अपना नया मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर कोई दूसरी जानकारी मांगी जाती है, तो उसे भी डालें.

Step 4 – अब, ज़रूरी फीस जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट करें.

Step 5 – अब आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

आधार ऐप में अपना पता कैसे अपडेट करें?

