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निवेशकों के लिए बड़ा मौका! इस सप्ताह 5 नए IPO सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार, यहां देखें पूरी लिस्ट

Upcoming IPOs This Week: कुछ हफ़्तों से IPO बाजार सुस्त रहा है और 2026 का माहौल भी धीमा चल रहा है. हालांकि, हाल ही में कई कंपनियों को रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है, लेकिन बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के कारण कई कंपनियों ने अपने IPO लॉन्च टाल दिए हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 3, 2026 4:51:08 PM IST

इस हफ़्ते आने वाले IPOs
इस हफ़्ते आने वाले IPOs


upcoming IPOs 2026: लगातार चल रहे भू-राजनीतिक तनावों के कारण बाजार में आई अस्थिरता और सुस्ती के दौर के बाद आने वाले हफ़्ते में भारतीय प्राइमरी बाजार में फिर से हलचल देखने को मिलेगी. आने वाले हफ्ते में, दो नए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) CMR Green Technologies IPO और Hexagon Nutrition IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे.
 
इस बीच लगभग तीन छोटे और मध्यम उद्यम (SME) IPO Merritronix IPO, Vahh Chemicals IPO, और Genxai Analytics IPO अगले हफ्ते प्राइमरी बाजार में आने वाले हैं.
 
ये पेशकशें ऐसे समय में सामने आई हैं, जब पिछले कुछ हफ़्तों से IPO बाजार सुस्त रहा है और 2026 का माहौल भी धीमा चल रहा है. हालांकि, हाल ही में कई कंपनियों को रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है, लेकिन बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के कारण कई कंपनियों ने अपने IPO लॉन्च टाल दिए हैं.
 

IPOs जो अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे –

 

CMR Green Technologies IPO

 
CMR Green Technologies का IPO 3 जून को खुलेगा और 5 जून को बंद होगा. इसका प्राइस बैंड ₹182 से ₹192 प्रति शेयर के बीच तय किया गया है और इस पब्लिक इश्यू के जरिए ₹630.9 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है.
 
Equirus Capital इसका बुक रनिंग लीड मैनेजर है और Kfin Technologies इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है.
 

Hexagon Nutrition IPO

 
यह IPO 5 जून को खुलेगा और 9 जून को बंद होगा. कंपनी ने प्रति शेयर ₹42–45 का प्राइस बैंड तय किया है और 3.09 करोड़ शेयरों के ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) के जरिए ₹138.9 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है.
 
Cumulative Capital इस इश्यू के लिए ‘बुक रनिंग लीड मैनेजर’ है और Kfin Technologies ‘रजिस्ट्रार’ है.
 

Merritronix IPO

 
Merritronix IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 1 जून को खुलेगा और 3 जून को बंद होगा. यह ₹70.03 करोड़ का IPO एक बुक-बिल्ट इश्यू है जिसमें पूरी तरह से 0.47 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है, जिनकी कुल कीमत ₹70.03 करोड़ है.
 
Merritronix IPO ने अपनी प्राइस बैंड ₹141–149 प्रति शेयर तय की है. इस इश्यू का प्रबंधन GYR Capital Advisors कर रही है, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर के तौर पर काम कर रही है, जबकि Bigshare Services को इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.
 

Vahh Chemicals IPO

 
Vahh Chemicals का IPO एक फिक्स्ड-प्राइस इश्यू है, जिसकी कुल कीमत ₹13.45 करोड़ है. इसमें पूरी तरह से 0.22 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है. यह पब्लिक इश्यू 4 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 8 जून को बंद होगा.
 
Marwadi Chandarana Intermediaries Brokers इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर है और Kfin Technologies रजिस्ट्रार है.
 

Genxai Analytics IPO

 
Genxai Analytics का IPO 5 जून 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 9 जून 2026 को बंद होगा. ₹54.84 करोड़ का यह पब्लिक इश्यू एक बुक-बिल्ट ऑफरिंग है, जिसमें पूरी तरह से 0.47 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है.
 
कंपनी ने IPO के लिए प्रति शेयर ₹110–₹116 का प्राइस बैंड तय किया है. Choice Capital Advisors बुक रनिंग लीड मैनेजर के तौर पर काम कर रही है जबकि Bigshare Services को इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

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