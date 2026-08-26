Success Story: SHG ने बदली जिंदगी, छोटे कारोबार से बनाई पहचान, अब 130 महिलाओं के सपनों को दे रहीं उड़ान

UP Women Success Story: उत्तर प्रदेश के गांवों में स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रहे हैं. कभी घर के खर्च चलाने के लिए परेशान रहने वाली गोरखपुर की उषा देवी आज अपना कारोबार संभाल रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी रोजगार की राह दिखा रही हैं. उनकी कहानी बताती है कि सही अवसर, थोड़ी आर्थिक मदद और मजबूत इच्छाशक्ति से जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है.

गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक स्थित नाहरपुर गांव की रहने वाली उषा देवी करीब चार साल पहले आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही थीं. परिवार की आमदनी सीमित थी और घर चलाने के लिए कोई स्थायी आय का साधन नहीं था. इसी दौरान पड़ोसी गांव की कुछ महिलाओं से उन्हें स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने उषा को समूह से जुड़ने और अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उषा देवी ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया.

SHG से जुड़ने के बाद उन्हें बचत, बैंकिंग, ऋण और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी मिली. धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने खुद का कारोबार आगे बढ़ाने का फैसला किया.

1.50 लाख के लोन ने बदली कारोबार की तस्वीर

उषा देवी के लिए जुलाई 2022 एक अहम मोड़ लेकर आया. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें करीब 1.50 लाख रुपये का ऋण मिला. इस राशि का इस्तेमाल उन्होंने अपनी किराने की दुकान को मजबूत करने और कारोबार बढ़ाने में किया. आज उनकी दुकान गांव के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रही है. लगातार मेहनत और बेहतर प्रबंधन की बदौलत दुकान परिवार के लिए नियमित आय का जरिया बन गई है. उषा देवी पिछले करीब चार वर्षों से इस व्यवसाय को चला रही हैं.

9 समूहों से जुड़ीं 130 महिलाएं

उषा देवी की उपलब्धि केवल उनके कारोबार तक सीमित नहीं है. वह वर्तमान में समूह सखी के रूप में भी काम कर रही हैं. उनके नेतृत्व में करीब 9 स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं, जिनसे लगभग 130 महिलाएं जुड़ी हैं. इन समूहों की महिलाएं अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार अलग-अलग काम कर रही हैं. कोई बकरी पालन कर रही है, तो कोई डेयरी या मुर्गी पालन से आय बढ़ा रही है. कई महिलाएं सिलाई-कढ़ाई और छोटे कारोबार के जरिए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं.

आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ा महिलाओं का आत्मविश्वास

उषा देवी का मानना है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दी, बल्कि उन्हें अपने फैसले लेने और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया है. जो महिलाएं पहले घर तक सीमित थीं, वे अब कमाई के साथ परिवार और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

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NRLM से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा अवसर

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए संगठित कर आजीविका के अवसर बढ़ाना है. बचत, ऋण, प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जुड़ने के अवसर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं. उषा देवी की कहानी इसी बदलाव की एक मिसाल है. उन्होंने खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मंच दिया है.