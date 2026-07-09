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UP Petrol-Diesel Price Today: आज यूपी में कैसा है पेट्रोल-डीजल का हाल, चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट भाव

UP Petrol Diesel Price Today 9 July 2026: 9 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ, नोएडा, कानपुर समेत प्रमुख शहरों के ताजा ईंधन भाव जानें और कीमतों में बदलाव की वजह भी समझें.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 9, 2026 9:59:18 AM IST

UP Petrol-Diesel Price Today: आज यूपी में कैसा है पेट्रोल-डीजल का हाल, चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट भाव


UP Petrol Diesel Price Today 9 July 2026: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर के आधार पर नए रेट जारी करती हैं. यही कारण है कि ईंधन की कीमतों में होने वाला छोटा बदलाव भी आम लोगों के मासिक बजट और यात्रा खर्च पर सीधा असर डालता है. ऐसे में घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जानना एक बेहतर आदत बन चुकी है.

 यूपी के शहरों में आज का पेट्रोल-डीजल भाव (Petrol Diesel Price Today 9 July 2026)

उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. यदि आप लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी या अन्य शहरों में रहते हैं, तो नीचे दी गई तालिका में अपने शहर का ताजा रेट देख सकते हैं.

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शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
लखनऊ ₹101.86 ₹95.36
कानपुर ₹101.59 ₹95.06
प्रयागराज ₹101.96 ₹95.46
नोएडा ₹101.96 ₹95.44
वाराणसी ₹102.23 ₹95.72
गोरखपुर ₹102.13 ₹102.13
मेरठ ₹101.99 ₹95.46
अलीगढ़ ₹101.92 ₹95.38
आगरा ₹101.66 ₹95.14

 आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?

सरकार ने 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगी कीमतों के कारण कई बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए. सरकार का कहना है कि बढ़ती लागत और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अंडर रिकवरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया.

 सरकार ने क्या बताया?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें पहले 64-65 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर थीं, जो बढ़कर करीब 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं. इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा और उन्हें प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार का कहना है कि साल 2022 के बाद लंबे समय तक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ती लागत के चलते हाल के महीनों में कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो गया.

 

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