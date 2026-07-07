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UP Petrol Diesel Price Today: तेल भरवाने से पहले पढ़ लें ये खबर! नोएडा-लखनऊ समेत इन शहरों में बदले रेट

UP Petrol Diesel Price Today:पेट्रोल-डीजल के दाम हर सुबह बदलते हैं. हर दिन लोग यही उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि कब दाम गिरेंगे और हमें थोड़ी राहत मिलेगी. बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम सीधा असर आम आदमी की जेब पर डालता है.

By: Heena Khan | Last Updated: July 7, 2026 11:41:01 AM IST

UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट
UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट


UP Petrol Diesel Price Today:  पेट्रोल-डीजल के दाम हर सुबह बदलते हैं. हर दिन लोग यही उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि कब दाम गिरेंगे और हमें थोड़ी राहत मिलेगी. बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम सीधा असर आम आदमी की जेब पर डालता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) हर दिन सुबह 6 बजे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के आधार पर नई कीमतें जारी करती हैं. इन बदलावों का असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है.

जानें आज के पेट्रोल डीजल की कीमतें 

हर किसी के लिए कीमतों में होने वाले इन रोज़ाना के बदलावों के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है. सरकार ने यह सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि ग्राहकों को कोई गलत जानकारी न मिले. आज सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश के लिए पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतें जारी की गईं. अगर आप लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में कीमतें जानना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है. तो आइए, UP के शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जानते हैं.

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ये रहे पेट्रोल-डीजल के दाम 

  • लखनऊ — पेट्रोल: ₹101.86/लीटर, डीजल: ₹95.36/लीटर
  • आजमगढ़ — पेट्रोल: ₹103.18/लीटर, डीजल: ₹96.54/लीटर
  • प्रयागराज — पेट्रोल: ₹101.96/लीटर, डीजल: ₹95.46/लीटर
  • नोएडा — पेट्रोल: ₹101.96/लीटर, डीजल: ₹95.44/लीटर
  • गाजियाबाद — पेट्रोल: ₹101.88/लीटर, डीजल: ₹95.36/लीटर
  • आगरा — पेट्रोल: ₹101.66/लीटर, डीजल: ₹95.14/लीटर
  • अलीगढ़ — पेट्रोल: ₹101.92/लीटर, डीजल: ₹95.38/लीटर
  • बागपत — पेट्रोल: ₹101.78/लीटर, डीजल: ₹95.27/लीटर
  • वाराणसी — पेट्रोल: ₹102.23/लीटर, डीजल: ₹95.72/लीटर

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