UP Petrol Diesel Price Today यूपी में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा! लखनऊ से नोएडा तक जानिए आज के ताजा रेट

UP Petrol Diesel Price Today 22 June 2026 : हर दिन की तरह आज भी सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. ईंधन के दाम सीधे तौर पर आम लोगों के घरेलू बजट, यात्रा खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि वाहन चालकों से लेकर कारोबारियों तक सभी की नजरें हर सुबह जारी होने वाले ताजा रेट पर टिकी रहती हैं.

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद समेत कई शहरों में ईंधन की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. अगर आप घर से निकलने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जानना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

मेन शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

लखनऊ में पेट्रोल 101.92 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं नोएडा में पेट्रोल 102.09 रुपये और डीजल 95.54 रुपये प्रति लीटर है. वाराणसी में पेट्रोल 102.07 रुपये और डीजल 95.57 रुपये, जबकि प्रयागराज में पेट्रोल 102.37 रुपये और डीजल 95.85 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा नोएडा में ₹102.09 और डीजल ₹95.54, गाजियाबाद में ₹101.88 और डीजल ₹95.36,बागपत में ₹101.95 और डीजल ₹95.43,आगरा में ₹101.54 और डीजल ₹95.02 है. अलीगढ़ में ₹102.02 और डीजल ₹95.47.

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह

बीते कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 15 मई 2026 को दोनों ईंधनों के दाम में 3-3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी. इसके बाद भी कीमतों में कई बार संशोधन हुआ है. सरकार के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दे रहा है.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतें पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी हैं, जिससे तेल कंपनियों पर अंडर रिकवरी का बोझ बढ़ा है. उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के दाम 64-65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर करीब 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं. इसी वजह से कंपनियों की लागत बढ़ी है और इसका असर ईंधन की खुदरा कीमतों पर भी पड़ा है.