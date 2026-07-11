UP Petrol Diesel Price Today 11 July 2026: कहीं सस्ता तो कहीं महंगा! यूपी में पेट्रोल ₹103 के पार, देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

UP Petrol Diesel Price Today 11 July 2026: हर सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत ही नहीं होती, बल्कि पेट्रोल-डीजल के नए दाम भी जारी हो जाते हैं. इन कीमतों का सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है. तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ताजा रेट जारी करती हैं, जो कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों और डॉलर-रुपये की चाल के आधार पर तय होते हैं. ऐसे में घर से निकलने या टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट फ्यूल रेट जरूर जान लें. अगर आप लखनऊ, कानपुर या यूपी के किसी दूसरे शहर में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. आइए जानते हैं आज यूपी के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है.

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट (UP Petrol Diesel Price Today 11 July 2026)

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) लखनऊ 101.86 95.36 कानपुर 101.59 95.06 प्रयागराज 102.23 95.46 नोएडा 101.96 95.44 वाराणसी 103.10 95.72 गोरखपुर 102.13 95.62 मेरठ 101.69 95.46 अलीगढ़ 101.92 95.38 आगरा 101.66 95.14

सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

शनिवार, 11 जुलाई, 2026 को पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें वैसी ही रहीं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नैचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतों में बदलाव करती हैं.

पेट्रोल और डीजल महंगे क्यों हुए?

15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद भी ईंधन के दाम कई बार बढ़ चुके हैं. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. उनका अनुमान है कि यह कुल नुकसान 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि एक तिमाही (तीन महीने) में कंपनियों का घाटा करीब 1 लाख करोड़ रुपये है. वहीं, कच्चे तेल की कीमत पहले 64-65 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर करीब 115 डॉलर प्रति बैरल हो गई है. मंत्री ने यह भी बताया कि 2022 के बाद भारत ने लंबे समय तक पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाईं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बढ़ती लागत की वजह से ईंधन के दाम बढ़ाने पड़े हैं.

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