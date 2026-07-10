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UP Petrol Diesel Price Today 10 July 2026: यूपी में आज कितना है पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें ताजा रेट

UP Petrol Diesel Price Today 10 July 2026: 10 जुलाई 2026 को यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी समेत मेन शहरों के ताजा ईंधन मूल्य और कीमतों में बदलाव की वजह जानें.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 10, 2026 11:08:45 AM IST

UP Petrol Diesel Price Today 10 July 2026: यूपी में आज कितना है पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें ताजा रेट


UP Petrol Diesel Price Today 10 July 2026: हर दिन सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. इन कीमतों का सीधा असर आम लोगों के मासिक बजट और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है. ईंधन के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और अन्य आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर तय किए जाते हैं. ऐसे में वाहन चालकों के लिए हर दिन अपने शहर के ताजा रेट जानना जरूरी हो जाता है. आज 10 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के सभी मेन शहरों के नए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं.

 उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट (UP Petrol Diesel Price Today 10 July 2026)

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर
लखनऊ ₹101.86 ₹95.36
कानपुर ₹101.56 ₹95.06
प्रयागराज ₹101.96 ₹95.46
नोएडा ₹101.89 ₹95.44 
वाराणसी ₹103.10 ₹95.72
गोरखपुर ₹102.13 ₹95.62
मेरठ ₹101.69 ₹95.46
अलीगढ़ ₹101.92  ₹95.38
आगरा ₹101.66 ₹95.14

 रोज सुबह 6 बजे क्यों अपडेट होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. इस प्रक्रिया का उद्देश्य उपभोक्ताओं तक पारदर्शी और सटीक जानकारी पहुंचाना है. कीमतों में बदलाव मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, टैक्स और परिवहन लागत के आधार पर होता है.

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 पेट्रोल और डीजल महंगे क्यों हुए?

15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में प्रति लीटर ₹3 की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद भी कई मौकों पर ईंधन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला. सरकार के अनुसार, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अंडर-रिकवरी इसकी मेन वजह रही है.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि कच्चे तेल की कीमतें पहले जहां 64–65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, वहीं बाद में बढ़कर लगभग 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं. इस वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रतिदिन करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है और कुल अंडर-रिकवरी लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है.

  

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